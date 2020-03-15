Случаев коронавирусной инфекции в западных регионах и Кызылординской области Казахстана не зарегистрировано

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе визита правительственной делегации в Мангистаускую, Атыраускую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области заместитель Премьер-Министра РК лично посетил противотуберкулезные диспансеры и инфекционные больницы в каждом регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

«Вы знаете, что были приняты срочные меры для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране. К сожалению, информация об угрозе коронавируса в нашей стране нашла свое подтверждение. И перед нами сегодня стоит ответственная задача по противостоянию коронавирусной пневмонии», — подчеркнул Ералы Тугжанов.

В целях предотвращения болезни, в регионах страны обозначены стационары для изоляции. Как сообщалось, все медучреждения областей переведены в активный режим работы, образованы пограничные карантинные станции, медицинские работники подготовлены и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Мангистауской области: инфекционное отделение Мангистауской областной больницы на 60 коек, областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) на 280 коек, инфекционное отделение многопрофильной больницы г. Жанаозен на 70 коек. В области функционируют 7 санитарно-карантинных пунктов.

В Атырауской области: также все медучреждения переведены в активный режим работы, образованы пограничные карантинные станции, медицинские работники подготовлены и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того в регионе имеется 12 аппаратов ИВЛ и изолированное здание на 100 койкомест.

В Актюбинской области: в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции также принимаются необходимые меры. Создан коечный фонд на 130 коек, инфекционные госпитали с модернизированной материально-технической базой, провизорный госпиталь на 200 коек, обсервация на 500 коек. Учреждения обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, медицинский персонал прошел обучение.

В Западно-Казахстанской области: все медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и необходимыми дезинфицирующими средствами. Из резерва Правительства РК на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения выделено 38,9 млн. тенге. В регионе определены инфекционные, провизорные и карантинные места. В медицинских учреждениях области развернуто 194 коек.

Больных с подозрением на коронавирусную инфекцию нет. Ведется круглосуточный мониторинг за прибывшими из других стран.

В Кызылординской области коронавирусная инфекция также не зарегистрирована. Провизорный стационар области на 100 мест и карантинный центр на 400 мест оснащены необходимым оборудованием, медицинскими средствами защиты и лекарственными препаратами. В регионе принимаются необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с мерами, принятыми Правительством РК.

По итогам ознакомления с уровнем подготовки и оснащения медицинских организаций к оказанию медпомощи больным коронавирусной инфекцией, заместитель Премьер-Министра РК отметил важность поддержания запасов необходимых лекарственных средств и обеспечения медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием и индивидуальными защитными средствами.

Особый акцент также сделан на необходимость заблаговременной готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов и оперативному обеспечению дополнительных мест в случае необходимости. проведению постоянного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по распространению.

Напомним: По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева под руководством Премьер-Министра был создан штаб оперативного реагирования для разработки антикризисного плана по экономической ситуации в стране. Глава государства поручил Правительству полностью выполнить все обязательства перед населением, усилить меры по обеспечению занятости и социальной стабильности. 13-15 марта правительственная делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым посетила пять областей Казахстана.