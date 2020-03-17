Случаев коронавирусной инфекции в Павлодарской области не зарегистрировано

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по вопросам коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель главы региона Асхат Оралов, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В области продолжается работа по профилактике и недопущению возникновения случаев коронавирусной инфекции, - отметил Асхат Оралов. – Мониторинг по прибывшим гражданам из других стран проводится ежедневно. Под медицинским наблюдением остаются 112 человек, из которых 12 - в условиях стационара, 25 - на домашнем карантине (категория 1Б), на обзвоне - 75 человек (категория 2)».

По информации заместителя акима области, у контактных лиц провели вирусологические исследования, у всех результат отрицательный.

Всего под наблюдением находилось 563 человека, с 451 такое наблюдение сняли.

С 16 марта все лечебные и медико-социальные учреждения переведены на карантин. 544 павлодарских врача прошли обучение по профилактике, диагностике и лечению вируса COVID-19.

«Фактов COVID в нашей области нет, - заверил Асхат Оралов. - Хочу поблагодарить всех медицинских работников за работу, которую они проводят. Призываю их поддержать, уже несколько недель медики работают в усиленном режиме».

Вместе с тем спикер отметил, что фактов сокрытия данных, а также уклоняющихся от медобследования и лечения людей в регионе не зарегистрировано.

Необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты в медорганизациях есть.

На случай коронавирусной инфекции в области развернуто 845 коек.

В двух стационарах – инфекционном отделении областной детской больницы, а также в акушерском и хирургическом отделениях городской больницы № 1 развернуты основные койки на 115 мест.

Подготовлено 250 провизорных коек, а также карантинный центр на 480 коек, рассчитанный для людей, прибывающих из стран с высоким уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса.

Жители и гости области могут обращаться по номеру горячей линии 67-52-08, а также на станцию скорой медпомощи - 103 или по единому республиканскому номеру 1406.

Напомним, что в регионе отменили все культурно-массовые мероприятия, а также спортивные мероприятия. Выезд павлодарских спортсменов на мировые старты тоже ограничен.



