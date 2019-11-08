Случаев экстремально высокого загрязнения воздуха в Алматы нет - Казгидромет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казгидромете рассказали о состояние атмосферного воздуха Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинг состояния атмосферного воздуха Алматы проводится на 16 постах, в том числе, на 11 автоматических постах и 5 постах ручного отбора проб.

По данным наблюдения автоматических постов, превышения наблюдались на посту №1 (улица Амангельды, угол улицы Сатпаева), на посту №4 (район 70 разъезда, школа №32), на посту №6 (территория Жетысуского акимата, мкр Кулагер), на посту №28 (улица Ахметова, 50, Аэрологическая станция), на посту №29 (улица Р.Зорге,14, РУВД Турскибского района), на посту №30 (улица Жанкожа батыра, 202, школ №26), на посту №31 (проспект Аль-Фараби, угол улицы Навои, территория дендропарка АО «Зеленстрой»).

В целом по городу случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.

«Наблюдались превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в ночное, вечернее и утреннее время суток: по данным автоматического поста №1 (улица Амангельды, угол улицы Сатпаева): по оксиду углерода – 4 случая превышения в 1,1 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.10.2019). По данным автоматического поста №4 (район 70 разъезда, школа №32): по диоксиду азота – 13 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,6 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.10.2019)», - сообщили в Казгидромете.

По данным автоматического поста №6 (территория Жетысуского акимата, мкр Кулагер): по оксиду азота - 8 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,2 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.10.2019); по диоксиду азота - 15 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,3 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.10.2019); По данным автоматического поста №28 (улица Ахметова, 50, Аэрологическая станция): по взвешенным частицам РМ-2,5 – 22 случая превышения в пределах 1,1 – 1,6 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.10.2019);

По данным автоматического поста №29 (улица Р. Зорге,14, РУВД Турскибского района): по оксиду азота – 1 случай превышения в 1,1 ПДКм.р. (зафиксирован 08.10.2019); по взвешенным частицам РМ-2,5 – 21 случай превышения в пределах 1,3-1,6 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.10.2019);

По данным автоматического поста №30 (улица Жанкожа батыра, 202, школа №26): по оксиду азота – 5 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,3 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 07.10.2019); по взвешенным частицам РМ-10 – 15 случаев превышения в пределах 1,1 – 1,3 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.11.2019); по взвешенным частицам РМ-2,5 – 41 случай превышения в пределах 1,1 – 3,8 ПДКм.р. (максимальная зафиксирована 08.11.2019).

Как отметили в Казгидромете, высокое загрязнение фиксируется при превышении 10 ПДК, экстремально-высокое при превышении 20 ПДК.