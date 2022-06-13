13 Июня 2022 21:36

Сложные операции по восстановлению после ожогов провели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мастер-класс инновационной ортопедии пациентам с сильнейшими ожогами провел в Таразе столичный хирург Дмитрий Ким. Подобные операции в Таразе проведены впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ожоговом отделении Городской многопрофильной больницы Тараза квалифицированный микрохирург Городской многопрофильной больницы города Нур-Султана, травматолог-ортопед Дмитрий Ким провел мастер-класс для жамбылских специалистов, выполнив сложные операции, которые никогда ранее не проводились в регионе. Опытный врач поделился своими приемами, продемонстрировав местным хирургам методы современной медицины.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, один из прооперированных пациентов – 13-летний подросток из города Шу. В 2021 году во время игры возле трансформаторной будки мальчика ударило током, обгорели руки, он потерял сознание. После чего его срочно доставили в Городскую многопрофильную больницу Тараза в тяжелом состоянии.

Врачам пришлось ампутировать три пальца левой руки, сильно были повреждены кости ладони, предплечья. Квалифицированные и опытные специалисты этой клиники провели пять пластических операций по замене кожи на руках ребенка.

Второй больной – 29-летний житель Тараза, работал электромонтером. Год назад занимался ремонтными работами на опоре линии электропередач, его ударило током, он потерял сознание и повис на столбе ЛЭП. В результате несчастного случая лишился пальцев обеих рук.

«Мы обратились за помощью ко многим хирургам из других регионов, чтобы провести сложное лечение, которое никогда не выполнялось у нас, - сообщил заведующий ожоговым отделением Абильсеит Сыдыков. – Столичный врач Дмитрий Ким, изучив истории болезни этих пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, дал согласие. Особенностью хирургических вмешательств, которые проводились в рамках двухдневного мастер-класса, является одновременная пересадка костной ткани, нерва и сухожилия с ноги на пораженный участок руки».

По словам заведующего ожоговым отделением Абильсеита Сыдыкова, сложнейшая операция, проведенная 13-летнему подростку в первый день мастер-класса, длилась 7 часов 30 минут.

«После операции мальчик быстро пришел в себя, состояние стабильное, жизненные показатели хорошие. В дальнейшем ему рекомендовано пройти комплекс реабилитационных мероприятий, и уже в ближайшие дни его выпишут домой. В ходе операции 29-летнему пациенту для восстановления утраченных фаланг пальцев кистей рук взяли из ноги нервную ткань, сухожилия и наложили на поврежденные места. Продолжительность операции составила 6 часов. После успешно проведенного хирургического лечения больной пришел в сознание и был переведен в общую палату», - пояснил Абильсеит Сыдыков.

Пациенты, их родные благодарят врачей, которые дали им шанс на полноценную жизнь.

«Мы искренне благодарим всех, кто спас жизнь нашему сыну. Особенно Абильсеиту Акылбековичу, который проявил искреннее внимание и желание помочь нам. Наша семья счастлива и благодарна врачам за самоотверженный героический труд, исцеляющие руки и милосердие. Наши врачи достойны уважения», - сказала счастливая мама подростка Гульнур Ысламкулова.

Современные методы хирургического лечения проведены в рамках Фонда обязательного медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В дальнейшем подобные мастер-классы будут продолжены, врачи региона будут использовать инновационные методы операции для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями, отметили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

Как сообщалось, в 2016 году в Таразе открылась Городская многопрофильная больница №1 на 300 коек стоимостью 8,1 млрд тенге. Открывшееся в микрорайоне «Астана» новое учреждение здравоохранения решило проблему перегруженности медицинских учреждений областного центра. Ожоговое отделение является единственным по Жамбылской области, и развернуто для взрослого и детского населения. Весь врачебный персонал имеет высшую квалификационную категорию. В ожоговом отделении внедрены новые виды оперативного вмешательства – аутодермопластика, перемещение и трансплантация сухожилий, нервов, кожи, реконструктивно-пластические операции последствий травм и ожогов.