Сложную повторную операцию на сердце с расслоением аорты провели в столичной больнице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ОСМС врачи Центра экстренной кардиологии и кардиохирургии ГМБ № 2 провели сложную повторную операцию на сердце с расслоением аорты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

В рамках ОСМС провели операцию с целью проведения второго этапа реконструкции дуги аорты, первый этап коррекции операция Бентала де Боно проведена около двух месяцев назад.

«Нами выполнена реконструктивная операция на дуге аорты с протезированием дуги аорты и дебранчингом всех ветвей дуги аорты в протез восходящей части аорты. При операциях на дуге аорты, помимо стандартного искусственного кровообращения, требуется обеспечение защиты головного мозга.

Защита головного мозга в сердечно-сосудистой хирургии представляет собой самостоятельную многокомпонентную проблему. Это обстоятельство значительно усложняет саму операцию и повышает риск развития неврологических и других осложнений. Операция прошла успешно без кровопотери и осложнений. Пациент на вторые сутки переведён из реанимации в отделение», - сказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Алексей Смоленский.

Эта операция для пациента, незастрахованного в системе ОСМС, обошлась бы в 2,5 млн тенге.

На данный момент пациент Ю.К. чувствует себя хорошо и выражает благодарность:

«Благодаря системы ОСМС такие высокотехнологические услуги оказаны мне совершенно бесплатно. Операция была довольно сложной, проведена отлично. Я быстро восстанавливаюсь, хочу поблагодарить врачей ГМБ №2 за чуткость, профессионализм и заботу!», - поблагодарил врачей пациент. Сейчас он чувствует себя хорошо.