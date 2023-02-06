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Сложную операцию в Узбекистане провел известный нейрохирург больницы медцентра УДП РК

6 Февраля 2023, 19:30
Сложную операцию в Узбекистане провел известный нейрохирург больницы медцентра УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, известный нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев провел сложную операцию казахстанцу в Республиканском центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Месяц назад у жителя Кентау произошло кровоизлияние в мозг, и в лобной доле образовалась опухоль. Пациенту провели срочную операцию, во время которой образование удалили. Однако после вмешательств больному не стало лучше и его отправили на дополнительное лечение в Ташкент. По результатам компьютерной томографической ангиографии узбекские специалисты определили, что ему требуется еще одна срочная операция.

Вскоре после этого в Ташкент по приглашению прибыл известный казахстанский нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев. Проконсультировав своих узбекских коллег, врач успешно провел казахстанцу эту сложную операцию. В настоящее время состояние пациента стабильное, он находится под наблюдением ташкентских врачей.

Ранее между Медицинским центром Управления делами Президента РК и Республиканским научным центром экстренной медицинской помощи в Ташкенте был подписан меморандум. В рамках этого партнерства врачи двух стран обмениваются опытом и проводят операции.


Фото: udp-rk.kz


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