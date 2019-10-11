Сложную операцию сделали новорожденному в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские врачи прооперировали новорожденного мальчика спустя три дня после его появления на свет. Ребенок родился с патологией кишечника, которую надо было устранить экстренно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот малыш - третий ребенок Алии Ондасыновой. Уже во время беременности, на 24 неделе, врачи выявили патологию у плода. Сразу же после обнаружения заболевания, в областном перинатальном центре был проведен консилиум врачей. На основании заключения профильного специалиста было рекомендовано родоразрешение в городе Нур-Султан. Алия планировала получить квоту в 6 сентября, однако в этот день у неё отошли воды. На тот момент срок беременности составлял 37-ю неделю. Мальчик родился весом 3188 граммов и ростом 51 см, состояние ребенка было удовлетворительное. Сразу же после рождения у новорожденного обнаружили клинические признаки непроходимости кишечника. После осмотра врачей и выявления диагноза, 9 сентября в 10:30 бригадой специалистов в областной детской клинической больнице города Караганды хирурги провели операцию.

«В течении трёх дней мы ребенка обследовали и готовили к операции. Малышу был поставлен диагноз «врожденный порок в развитии, атрезия двенадцатиперстной кишки забрюшинного отдела». Такая патология встречается очень редко – один случай на 6-7 тысяч новорожденных. Операция прошла успешно. Длилась она более часа. Сразу же после операции мы выставили прогноз о 80-процентной выживаемости», - говорит хирург областной детской клинической больницы Жанат Елубаев.





В послеоперационный период ребенок находился в отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных областного перинатального центра. Новорожденного выхаживали врачи-неонатологи. Спустя 12 суток малыш начал питаться материнским молоком. А с 20-х суток начал дышать самостоятельно. На 26 день он был переведен в отделение патологии новорожденных ОПЦ, в палату совместного пребывания матери и ребенка, кормился из бутылки и начал сосать грудь.

«Когда я была беременна и мне на последнем триместре сказали про патологию у малыша, я, конечно же, очень волновалась. Все время боялась и переживала за него. Было очень тяжело. Он такой маленький, а уже надо было делать операцию. Спустя три дня его прооперировали. Операция прошла хорошо. Это все благодаря врачам. Я очень благодарна им», - говорит мама новорожденного Алия Ондасынова.

Мальчика назвали Жанаберген. Когда ему исполнился 1 месяц и 2 дня, маму и малыша выписали домой. По словам Алии, сейчас её сын чувствует себя хорошо.

За два года врачи Караганды провели 4 подобных операции. Все эти дети сейчас поправились и чувствуют себя хорошо.



