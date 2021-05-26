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    21:15, 25 Май 2021 | GMT +6

    Сложную операцию по пластике черепа ребенку провели в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской областной детской больнице провели уникальную операцию по пластике черепа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, дорогостоящую операцию по пластике черепа с использованием современного материала Bone Plate Titanium (современная титановая пластика) провели в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

    Шестилетний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортного происшествия. Ему в экстренном порядке по жизненным показаниям была проведена трепанация черепа, декомпрессия теменной кости слева. Благодаря наличию на базе детской больницы современного оборудования и квалифицированных специалистов, операция прошла успешно.

    «Стоимость такого хирургического вмешательства, проведение которого стало возможным в рамках системы ОСМС, составляет 2,2 миллиона тенге. Все дети в возрасте до 18 лет в стране относятся к льготным категориям, застрахованным государством в системе ОСМС», - говорит директор филиала по Атырауской области НКАО «Фонда социального медицинского страхования» Сабит Куралбек.

    С начала года в Атырауской детской областной больнице провели 971 операцию в рамках ОСМС, их них 191 плановая, 780 экстренных.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область
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