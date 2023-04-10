Сложную операцию новорожденному провели карагандинские хирурги

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре № 1 Областной клинической больницы Караганды выходили двойню из Тараза. Один из малышей родился с редкой патологией и перенес операцию в первые часы жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Малыши Вазир и Рамиз из Тараза, но появились на свет в Караганде. В перинатальный центр №1 Областной клинической больницы мама приехала, потому что одному из мальчиков еще в утробе диагностировали редкую патологию гастрошизис. Кишечник ребенка выходил за пределы брюшной полости, часть брюшной стенки отсутствовала. При таком диагнозе сразу после рождения ребенку требовалась операция, а после нее специализированный уход. Малыши родились в феврале 2023 года, преждевременно - на 32 неделе. Вес мальчиков составлял 1705 и 1467 граммов. Детей сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Через несколько часов в стенах перинатального центра №1 Рамиза экстренно прооперировала выездная бригада детских хирургов Областной детской клинической больницы.

«Патология была большая - весь кишечник был наружу. Обычно такую патологию мы устраняем в несколько этапов, в этом случае нам удалось сделать это в один этап. Мы увеличили объем брюшной полости и погрузили органы внутрь. Дальше было самое важное - это выхаживание. В перинатальных центрах Областной клинической больницы хорошие неонатологи, которые умеют выхаживать малышей с хирургическими патологиями. Мы в них уверены, лучше их нет» - рассказывает детский хирург Жанат Елубаев.

В течение трех недель братья находились в реанимации в тяжелом состоянии.

«8 марта Рамиз подарил своей маме и лечащим врачам лучший подарок – стал усваивать пищу, его кишечник начал работать. Стабилизировалось состояние и Вазира. Сейчас малыши весят 2200 грамм и 1800 грамм, их выписали и они поехали домой в город Тараз. Маме и нашим героям крепкого здоровья! Мы обязательно встретимся с ними в день недоношенного ребенка и расскажем об их успехах», - говорит заведующая отделением реанимации Елена Виноградская.

Мама мальчиков перед выпиской записала видео со словами благодарности для перинатального центра №1.

«Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу перинатального центра №1, отделению реанимации, патологии, всему составу медицинских сестер, врачам. Огромное вам спасибо за то, что выходили наших близнецов. Также хочу выразить благодарность хирургам, которые оперировали. Низкий поклон вашему профессионализму», - сказала мама мальчиков.

С 2017 года в Карагандинской области выездная бригада детских хирургов прооперировали 5 новорожденных с гастрошизисом. Дети обеспечиваются лечением всеми необходимыми лекарствами в рамках системы ОСМС.