Сложную операцию на сердце сделали трёхмесячному ребёнку в кардиоцентре Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В отделении детской кардиохирургии при карагандинской многопрофильной больнице №2 провели операцию на открытом сердце трёхмесячной малышке. Есть все надежды на то, что девочка будет жить полноценной жизнью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О сложном диагнозе маленькой Айлин родители узнали только после её рождения. Во время УЗИ выяснилось, что у девочки врождённый порок сердца и дефект межжелудочковой перегородки. Простыми словами, в сердце новорождённой было двухсантиметровое отверстие. Из-за этого малышка задыхалась и плохо набирала вес.

«Мы живём в Сатпаеве. Беременность протекала без осложнений. Поэтому, когда мы узнали о диагнозе, на нас как будто ушат воды вылили. Мы надеялись, что отверстие зарастёт с возрастом. Но, как оказалось, нужна операция. К счастью, попали к опытным врачам. Нам провели две операции, и мы уже выписываемся», – говорит мама девочки.

Сначала Айлин сузили лёгочную артерию и подготовили к коррекции. Недавно ей вставили в сердце искусственную заплатку. Малышка будет наблюдаться в кардиологическом отделении около года.

«Сегодня мы проведём ещё одну сложную операцию другому трёхмесячному малышу. У него критическая коарктация аорты с большим открытым артериальным протоком. Причём медики выявили его диагноз случайно. Ребёнок поступил в областную детскую больницу. По словам матери, малыш получил травму головы. Во время обследования и был поставлен диагноз. Такие операции обычно проводят в республиканских клиниках, но наше отделение тоже имеет обширный опыт оперирования пациентов с тяжёлыми пороками сердца», – рассказывает заведующий отделением детской кардиохирургии Жанат Болатбекулы.

Отделение детской кардиохирургии при Многопрофильной больнице №2 Караганды рассчитано на 25 коек. Здесь делают сложнейшие операции детям с первых дней жизни и до 18 лет. Самая первая была проведена 10 лет назад. За это время в отделении сделано 2 500 открытых операций на сердце и около тысячи закрытых. В год врачи центра проводят свыше 200 хирургических вмешательств. Отделение оснащено современными УЗИ-аппаратами экспертного класса и всем необходимым оборудованием.