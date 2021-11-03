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Сложную операцию на сердце перенесшей КВИ девушке сделали врачи в Павлодаре

3 Ноября 2021 17:20
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Сложную операцию на сердце перенесшей КВИ девушке сделали врачи в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Врачи Павлодарского областного кардиоцентра успешно провели операцию девушке с диагнозом «инфекционный эндокардит левых отделов сердца, недостаточность митрального клапана 4 степени», передает МИА «Казинформ».

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Пациентка поступила с жалобами на одышку при незначительной физической нагрузке, чувство нехватки воздуха и выраженную общую слабость.

«По словам пациентки, жалобы появились после перенесенной коронавирусной пневмонии с площадью поражения легких 20%. Несмотря на комплексную терапию, длительно сохранялась субфебрильная температура», - рассказали в Павлодарском областном кардиоцентре.

Результаты исследования указывали на необходимость проведения операции по протезированию клапана с разрезом грудной клетки. После такого хирургического вмешательства, как объяснили врачи, у пациента остается большой, неэстетичный разрез. Более того, перенесший операцию постоянно должен принимать препараты для разжижения крови, а через 10–12 лет требуется повторная операция.

«А для женщин, планирующих беременность, есть большие риски, - поделились павлодарские врачи. - Учитывая молодой возраст пациентки, 27 лет, было решено постараться сохранить клапан и не травмировать грудную клетку. Кардиохирурги провели клапаносохраняющую операцию – вальвулопластику митрального клапана, шовно-кисетную аннулопластику митрального клапана – через небольшой разрез в межреберье».

По словам врачей, сейчас девушка чувствует себя хорошо, риски для нее в случае беременности минимизированы, а послеоперационные рубцы будут почти незаметны.

Ранее сообщалось, что бюджет системы здравоохранения Павлодарской области увеличился в 2,7 раза. Значительно укреплено ресурсное обеспечение сферы, в частности, в прошлом году полностью обновился автопарк станции скорой помощи, а расширение инфекционной службы региона в этом году достигло 550 постоянных профильных койко-мест, что в 2,4 раза выше показателя до пандемии.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Врачи  
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