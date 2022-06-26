26 Июня 2022 18:29

Сложную операцию на головной мозг провели 16-летней пациентке в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице врачи-нейрохирурги провели сложную операцию на головной мозг 16-летней пациентке и избавили ее от приступов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Нур-Султану.

По словам мамы, 16-летняя Каракат страдала от эпилепсии семь лет. Первые приступы начались у девочки, когда ей было 9 лет. Приступы были тонико-клонического характера, начинались с левой руки с закатыванием глаз, поворотом головы вправо продолжительностью до 2-х минут, частотой до 1-2 раз в неделю.

«Мы были под наблюдением врачей города Кызылорды, получали противосудорожные препараты. Но со временем эти препараты перестали действовать и приступы увеличились. Не знали, как помочь своему ребенку в излечении от этой болезни. Были на консультации у эпилептологов в города Алматы, но там сказали, что операция нам не поможет.

О существовании Национального центра нейрохирургии не слышали. Как-то раз Каракат увидела по новостям сюжет, как провели операцию девочке с эпилепсией. С тех пор она стала собирать информации об этом центре и о врачах. Она была убеждена, что в этом центре ей помогут. Просила меня свозить ее в этот центр в столицу и попробовать хотя бы получить консультацию специалистов», - сказала мама Айгуль.

На консультации у невролога-эпилептолога Гаухар Ибатовой на основании высокопольного МРТ 3-Тесла головного мозга и ЭЭГ-мониторинга было выявлено, что у девочки имеется образование в правой теменной доли головного мозга, которое являлось очагом эпилептических приступов.

«Мы провели пациентке операцию - микрохирургическое удаление опухоли правой теменной доли головного мозга с применением нейронавигации и электрокортикографии с непосредственной записью «коры» головного мозга. Проведена резекция эпилептогенного очага без неврологического дефицита для пациента. Надеемся, что операция позволит пациентке изменить качество ее жизни», - отметила врач невролог-эпилептолог отделения детской нейрохирургии, профессор Национального центра нейрохирургии Гаухар Ибатова.

Операция проводилась пациентке бесплатно по системе ОСМС. Прошла успешно. Операцию проводили под руководством профессора, академика НАН РК Серика Акшулакова, врачи-нейрохирурги отделения детской нейрохирургии Саягуль Абдикаримова и Дмитрий Сурдин.

Также во время операции работала мультидисциплинарная команда врачей, в составе которой были опытные врачи анестезиологи и нейрофизиологи. Пациентка проснулась без ущерба для когнитивной активности. Переведена в палату. Самое главное, что у нее не появляются эпилептические припадки с того дня, как была проведена операция.

«В основной алгоритм предхирургической диагностики входит высокопольный МРТ 3-Тесла головного мозга в эпилептологическом режиме, а также продолжительная запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ-мониторинг) с обязательной фиксацией приступов. Также оцениваем общий соматический статус пациента, выясняем, сможет ли пациент в целом перенести операцию», - пояснила Гаухар Ибатова.

По ее словам, для таких операций нужны хорошая диагностика и подготовка, высокотехнологические оборудование и опыт нейрохирургов. Также врач невролог-эпилептолог отмечает, что среди всех эпилептических припадков фармрезистентные формы, которые не поддаются медикаментозному лечению, занимают 30%. Операции проводятся в 10–20% из этих случаев. Операция делается тем, кому не помогают противоэпилептические препараты или вызывают побочные эффекты. После хирургического вмешательства приступы прекращаются. Эффективность подобных вмешательств в купировании приступов составляет 70-80%. После операции пациента до отмены противосудорожных препаратов пациента какое-то время контролируют врачи.

«Моей дочке провели очень сложную операцию. После проведенной операции у нее ни разу не появились припадки, вы не представляете, какое это счастье! Не могу передать словами. Я очень рада, что оправдались вера и надежда моей Каракат. Врачи здесь самые лучшие. Огромное спасибо персоналам Центра нейрохирургии. Благодаря системе ОСМС мы долго не ждали свою очередь, и еще такую дорогостоящую операцию сделали нам бесплатно. Благодаря наличию современного оборудования и квалифицированных специалистов сложная операция прошла успешно и нас избавили от приступов», - поблагодарила мама 16-летней пациентки.







