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Сложную операцию годовалому ребенку успешно провели в Кызылорде

4 Ноября 2021 21:34
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Сложную операцию годовалому ребенку успешно провели в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской областной многопрофильной детской больнице провели сложную операцию годовалому ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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У годовалого ребенка образовалась опухоль в области шеи. Сложную операцию выполнил заведующий нейрохирургическим отделением Национального нейрохирургического центра Габит Оленбай. В результате, опухоль была удалена.

«Следует отметить, такая срочная операция в Кызылорде проведена впервые. Столичному врачу ассистировали нейрохирурги областной многопрофильной детской больницы Аманжол Рустемов и Ануар Косбармаков. Анестезиолог – Коркем Баекей. Операция продолжалась пять часов и прошла успешно», – сообщили в больнице.

Для здоровья ребенка сейчас угрозы нет. Врачи оценивают его состояние, как стабильное.
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#Кызылординская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Врачи  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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