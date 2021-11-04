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Сложную операцию годовалому ребенку успешно провели в Кызылорде
4 Ноября 2021 21:34
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской областной многопрофильной детской больнице провели сложную операцию годовалому ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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У годовалого ребенка образовалась опухоль в области шеи. Сложную операцию выполнил заведующий нейрохирургическим отделением Национального нейрохирургического центра Габит Оленбай. В результате, опухоль была удалена.
«Следует отметить, такая срочная операция в Кызылорде проведена впервые. Столичному врачу ассистировали нейрохирурги областной многопрофильной детской больницы Аманжол Рустемов и Ануар Косбармаков. Анестезиолог – Коркем Баекей. Операция продолжалась пять часов и прошла успешно», – сообщили в больнице.Для здоровья ребенка сейчас угрозы нет. Врачи оценивают его состояние, как стабильное.
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