Сложно описать эмоции от спорта – Чингиз Ракпаров о лыжном двоеборье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всем известно, что профессиональные спортсмены начинают оттачивать свое мастерство еще в детстве. Многих в спортивные секции приводят родители или, заметив потенциал, приглашают сами тренеры. Но иногла атлеты попадают в спорт «случайно» или «за компанию» с друзьями, а после решают остаться в этом деле на долгие годы. Olympic.kz поделился историей казахстанского лыжного двоеборца, автора исторической для Казахстана лицензии на Олимпийские игры в этом виде спорта Чингиза Ракпарова, передает МИА «Казинформ».

- Расскажите, как давно вы в спорте и почему выбрали именно лыжное двоеборье?

- В спорте я уже 11-12 лет. В первый раз меня привели отец с дядей. Просто предложили попробовать и я согласился, не раздумывая (улыбается). Сначала я занимался чистыми прыжками с трамплина, а уже к 18 годам перешел в лыжное двоеборье.

Почему я остался? Эмоции, которые дарит этот спорт, сложно описать... Но это цепляет. И уже без этих ощущений все кажется не таким интересным.

- Что стало толчком к профессиональному занятию спортом?

Определенно, выезды на международные соревнования. Я увидел настоящих профессионалов, мастеров своего дела. Да еще и некоторые выступали в довольно зрелом возрасте, например, как Нориаки Касаи. Ему почти 50 лет, а он такие прыжки показывает. Увидев все это, я захотел заниматься профессионально (прим.ред.- Нориаки Касаи – японский прыгун с трамплина, трехкратный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира).

- Самые запоминающиеся соревнования в вашей карьере? Каков был ваш первый успех?

- Самым запоминающимся стал первый взрослый чемпионат Республики по лыжному двоеборью. Мне было 18 лет. Я тогда выиграл с большим преимуществом и сразу попал в сборную команду страны.

А первый успех для меня был, когда я залез на 95 метровый трамплин в первый раз. Тоже в 18 лет, в более осознанном возрасте это тяжело делать, потому что понимаешь весь риск.

- Как вы обычно готовитесь к соревнованиям? Что вам нужно для хорошего выступления?

- Стандартная разминка 30-70 минут, выспаться и, конечно же, хорошие лыжи.

- Каков режим вашего дня? Чем вы любите заниматься в свободное время?

- Спортивный режим: две-четыре тренировки в день, в разгрузочные дни провожу одну легкую тренировку. Свободное время люблю проводить с близкими мне людьми. Хобби – игра на гитаре, компьютерные игры, но на это практически нет времени.

- Поменялся ли этот режим с завоеванием лицензии на Игры?

- Сейчас тут тренируемся два раза в день. Пока еще официальные тренировки не начались. В целом, начиная с осени у нас были хорошие учебно-тренировочные сборы и соревнования. Но, к сожалению, мы были вынуждены пропустить всю летнюю подготовку. А летний период очень важен, один из важнейших ключей подготовки закладывается именно в летний период.

- Как вам олимпийская деревня в Чжанцзякоу?

- Мне тут нравится. Спортивная атмосфера, много представителей разных видов спорта, с которыми интересно общаться. Плюс все условия для комфортной жизни и тренировок.

- Говоря об атмосфере, что для вас значит предстоящая Олимпиада?

- Олимпиада для меня праздник! (улыбается) Настраиваюсь позитивно, тренируюсь и делаю все необходимое в преддверии главного старта.