Сложнейшую операцию пострадавшему в ДТП подростку провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сложнейшую операцию пострадавшему в ДТП подростку провели в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате дорожно-транспортного происшествия Ислам Нохатов, 2005 года рождения, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Исламу в экстренном порядке по жизненным показаниям была проведена трепанация черепа, декомпрессия теменно-височной кости справа. В послеоперационном периоде у подростка отмечался дефект черепа. В Атырауской областной детской больнице в рамках системы обязательного социального медицинского страхования проведена уникальная дорогостоящая операция по пластике черепа с использованием современного материала Bone Plate Titanium (современная титановая пластика). Эта операция позволила устранить косметический дефект черепа», - рассказали в пресс-службе филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Атырауской области».

Отметим, что сложная операция Исламу была проведена благодаря наличию на базе детской областной больницы современного оборудования и квалифицированных специалистов. Стоимость этого планового хирургического вмешательства в рамках системы ОСМС составляет 2,4 млн тенге.

«Все дети в возрасте до 18 лет в стране относятся к льготным категориям, застрахованным государством в системе ОСМС, поэтому Исламу бесплатно сделали дорогостоящую операцию», – отметил директор филиала по Атырауской области НКАО «Фонда социального медицинского страхования» Байтолла Газизов.





С начала года в Атырауской детской областной больнице всего по ОСМС проведено 2 274 операций, их них плановых – 586, экстренных – 1 688. По ГОБМП проведено 10 операций, из них плановых – 3, экстренных – 7.

Автор: Виктор Сутягин