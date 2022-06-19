Сложнейшие операции на головной мозг проводят нейрохирурги по ОСМС в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице врачи Национального центра нейрохирургии провели сложную операцию на головной мозг 16-летней пациентке из Кызылординской области и избавили от эпилептических приступов. Данная операция проводилась пациентке бесплатно по системе ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По словам мамы, 16-летняя Каракат страдала от эпилепсии семь лет. Первые приступы начались у девочки, когда ей было 9 лет.

«Мы были под наблюдением врачей города Кызылорды, получали противосудорожные препараты. Но со временем эти препараты перестали действовать и приступы увеличились. Не знали как помочь своему ребенку в излечении от этой болезни. Были на консультации у эпилептологов в городе Алматы, но там сказали, что операция нам не поможет.

О существовании Национального центра нейрохирургии не слышали. Как-то раз Каракат увидела по новостям сюжет, как провели операцию девочке с эпилепсией. С тех пор она стала собирать информацию об этом Центре и о врачах. Она была убеждена, что в этом Центре ей обязательно помогут. Просила меня свозить в столицу в этот Центр и попробовать хотя бы получить консультацию специалистов», - рассказала историю пациентки мама Айгуль.

На консультации у невролога-эпилептолога Гаухар Ибатовой по результатам обследования МРТ головного мозга и ЭЭГ-мониторинга было выявлено, что у девочки имеется образование правой теменной доли головного мозга, которое являлось очагом эпилептических приступов.

«Мы провели пациентке операцию: микрохирургическое удаление опухоли правой теменной доли головного мозга с применением нейронавигации и электрокортикографии с непосредственной записью «коры» головного мозга. Проведена резекция эпилептогенного очага без неврологического дефицита для пациента. Надеемся, что данная операция позволит пациентке изменить качество ее жизни», - поделилась врач невролог-эпилептолог отделения детской нейрохирургии, профессор Национального центра нейрохирургии Гаухар Ибатова.

Данная операция проводилась пациентке бесплатно по системе ОСМС. Операция прошла успешно. Операцию проводили врачи-нейрохирурги отделения детской нейрохирургии Саягуль Абдикаримова и Дмитрий Сурдин под руководством профессора, академика НАН РК Серика Куандыковича Акшулакова.

Также, во время операции работала мультидисциплинарная команда врачей, в составе которой были опытные врачи анестезиологи и нейрофизиологи. Пациентка проснулась без ущерба для когнитивной активности. Переведена в палату. Со дня операции у пациентки больше не появляются эпилептические припадки.

По словам Гаухар Султанхановны Ибатовой, для таких операций нужны хорошая диагностика и подготовка, высокотехнологическое оборудование и опыт нейрохирургов. Также врач невролог-эпилептолог отмечает, что среди всех эпилептических припадков фармрезистентные формы (которые не поддаются медикаментозному лечению) занимают 30 %. Операции проводятся в 10–20 % из этих случаев. Операция делается тем, кому не помогают противоэпилептические препараты или вызывают побочные эффекты. После хирургического вмешательства приступы прекращаются. Эффективность подобных вмешательств в купировании приступов составляет 70-80 %. После проведения операции и до отмены противосудорожных препаратов пациента какое-то время контролируют врачи.

«Моей дочке провели очень сложную операцию. После проведенной операции у нее ни разу не появились припадки, вы не представляете, какое это счастье! Не могу передать словами. Я очень рада, что оправдались вера и надежда моей Каракат. Огромная благодарность персоналу центра нейрохирургии. Благодаря системе ОСМС, мы долго не ждали свою очередь, и еще такую дорогостоящую операцию сделали нам бесплатно. Наличие современного оборудования и квалифицированных специалистов позволили провести такую сложную операцию, все прошло успешно и нас избавили от приступов», - поблагодарила мама 16-летней пациентки.