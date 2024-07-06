Сложная селевая обстановка наблюдается в бассейне реки Турген
В бассейне реки Турген на территории Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка. В зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживают более 30 тысяч человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В связи с этим организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и озерой бассейна реки Турген.
На морённых озерах бассейна реки Турген проводятся превентивные работы по сбросу уровня воды для исключения перелива и рисков образования селей.
Накануне под координацией вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева на двух вертолётах Казавиаспас МЧС осуществлена переброска оборудования и высадка вблизи морённого озера.
Работы проводились руководством и аварийной бригадой ГУ «Казселезащита».
В течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Таким образом, сегодня была запущена первая нить сифона длиной порядка 300 метра с производительностью 110 л/с.
Работы на озерах будут продолжаться в зависимости от погодных условий (ориентировочно до 16 июля текущего года).
Подготовительные работы организованы при поддержке акимата Алматинской области.
В круглосуточном режиме для своевременного оповещения населения свою работу продолжают посты ГУ «Казселезащита».
- Временно введены ограничения для посещения данной местности. Проводятся работы по оповещению пеших туристов, владельцев автотранспорта, местных жителей и исполнительных органов. Принимаются все возможные меры для упреждающего предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, - сообщили в МЧС РК.