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    08:12, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Сложная селевая обстановка наблюдается в бассейне реки Турген

    Сложная селевая обстановка наблюдается в бассейне реки Турген
    Фото: МЧС РК

    В бассейне реки Турген на территории Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка. В зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживают более 30 тысяч человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Сложная селевая обстановка наблюдается в бассейне реки Турген
    Фото: МЧС РК

    В связи с этим организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и озерой бассейна реки Турген.

    На морённых озерах бассейна реки Турген проводятся превентивные работы по сбросу уровня воды для исключения перелива и рисков образования селей.

    Сложная селевая обстановка наблюдается в бассейне реки Турген
    Фото: МЧС РК

    Накануне под координацией вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева на двух вертолётах Казавиаспас МЧС осуществлена переброска оборудования и высадка вблизи морённого озера. 

    Работы проводились руководством и аварийной бригадой ГУ «Казселезащита».

    В течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Таким образом, сегодня была запущена первая нить сифона длиной порядка 300 метра с производительностью 110 л/с.

    Работы на озерах будут продолжаться в зависимости от погодных условий (ориентировочно до 16 июля текущего года).

    Сложная селевая обстановка наблюдается в бассейне реки Турген
    Фото: МЧС РК

    Подготовительные работы организованы при поддержке акимата Алматинской области.

    В круглосуточном режиме для своевременного оповещения населения свою работу продолжают посты ГУ «Казселезащита».

    - Временно введены ограничения для посещения данной местности. Проводятся работы по оповещению пеших туристов, владельцев автотранспорта, местных жителей и исполнительных органов. Принимаются все возможные меры для упреждающего предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, - сообщили в МЧС РК.

    Теги:
    МЧС Сель Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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