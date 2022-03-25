Сложилась техническая ситуация – Болат Акчулаков об аварии на КТК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могли ли подстроить аварию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), спросили министра энергетики РК Болата Акчулакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КТК – это международный консорциум, его акционеры это западные компании, там есть и американские, и европейские компании. Я думаю, никто бы не стал этого делать. Никому это не выгодно – ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК. На мой взгляд, сложилась техническая ситуация и произошла авария».

Результаты произошедшей аварии получат, отметил министр.

«Но если бы это было сделано специально, сколько дней прошло? 2-3 дня и ВПУ-1 уже заработал. Если следовать логике диверсии, он вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась такая ситуация», - считает Болат Акчулаков.

Напомним, ранее глава Минэнерго отметил, что один из ВПУ на Каспийском трубопроводном консорциуме заработает сегодня.