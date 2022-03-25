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    14:33, 25 Март 2022 | GMT +6

    Сложилась техническая ситуация – Болат Акчулаков об аварии на КТК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могли ли подстроить аварию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), спросили министра энергетики РК Болата Акчулакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «КТК – это международный консорциум, его акционеры это западные компании, там есть и американские, и европейские компании. Я думаю, никто бы не стал этого делать. Никому это не выгодно – ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК. На мой взгляд, сложилась техническая ситуация и произошла авария».

    Результаты произошедшей аварии получат, отметил министр.

    «Но если бы это было сделано специально, сколько дней прошло? 2-3 дня и ВПУ-1 уже заработал. Если следовать логике диверсии, он вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась такая ситуация», - считает Болат Акчулаков.

    Напомним, ранее глава Минэнерго отметил, что один из ВПУ на Каспийском трубопроводном консорциуме заработает сегодня.


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