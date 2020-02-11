Словно в сказке: выставка, посвященная книге «Алиса в стране чудес», проходит в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Выставка, посвященная 160-летнему юбилею выхода книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», проходит в Темиртауском историко-краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все экспонаты представлены из частной коллекции жительницы Темиртау Татьяны Ромашихиной. Подобная выставка здесь проходит впервые. Раньше ни одна экспозиция не посвящалась единственной книге.

«Мы решились на такой формат, потому что в этом году исполняется 160 лет первой публикации «Алисы в стране чудес». О коллекции Татьяны Ромашихиной мы узнали от ее мамы. Она педагог и приводит к нам музей учеников. Затем мы встретились с Татьяной, и она согласилась предоставить нам свою коллекцию для выставки», - рассказывает старший научный сотрудник Темиртауского городского историко-краеведческого музея Светлана Трещёва.

Татьяна Ромашихина - многодетная мама, рукодельница и большая поклонница писателя Льюиса Кэрролла. Собирать свою коллекцию она начала 10 лет назад, когда за чаепитием с друзьями, кто-то вдруг сказал: «Да мы прямо как в «Алисе в стране чудес!».

Одними из первых экспонатов в ее коллекции стали книги. Самые интересные из них представлены на выставке в музее. Здесь можно найти редкие издания на русском языке и книгу с объемными иллюстрациями и потайными «окошками» на английском.

А вот самыми ценными экземплярами сама Татьяна называет юбилейную серебряную медаль, выпущенную в честь 150-летия книги в Австралии, и редкие настольные часы, украшенные по мотивам сказки.

Есть здесь и эксклюзивные вещи – например, шторы, расписанные вручную, редкие диванные подушки, скатерть и даже женские сумки с изображением героев Л. Кэрролла.

В экспозицию включили и авторские работы Татьяны Ромашихиной – мебель, отреставрированную в технике декупажа, вышивки и картины по мотивам ее любимого произведения.

«Такие выставки помогают развить у детей интерес к чтению. Они видят, что есть очень много интересных сказок, историй. Глядя на всех этих забавных персонажей, очень хочется узнать, кто же они такие, и что с ними произошло. Даже взрослым хочется перечитать книгу, ведь с годами многое забывается», - говорит Светлана Трещёва.