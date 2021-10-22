НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главной гостьей сегодняшнего официального открытия инсталляции «Дар» стала Гульмира Смаилова, которой шесть лет назад пересадили сердце. Жительница столицы выразила благодарность врачам и близким доноров за подаренную вторую возможность жить. О своей истории женщина рассказала корреспондентам МИА «Казинформ».

«В 2015 году мне сделали операцию по пересадке сердца. После родов поставили диагноз перипартальная кардиомиопатия. Долгое время лечилась, принимали таблетки, пролежала в больнице. Это был 2011 год. Тогда у нас не проводилась трансплантация. Поэтому лечилась только медикаментами. А в 2011 году в Национальном научном кардиохирургическом центре поставили искусственный аппарат, который поддерживал работу моего сердца. Это аппарат, который ставят до донорства, чтобы поддерживать сердцебиение. В 2012 году впервые потом провели в стране трансплантацию сердца. А мне сделали операцию в 2015 году», - поделилась жительница столицы.

По словам женщины, ей пересадили сердце мужчины, но информация о нем считается конфиденциальной, врачи держат это в тайне.

«Даже если не знаю, кто он, искренне выражаю благодарность его семье, близким и родственникам. Несмотря на трудное положение, потерю близкого человека, они подарили сердце близкого им человека нам, чужим людям. Благодаря донорам мы снова обрели дыхание, живем», - отметила Гульмира Смаилова.

После проведения операции она месяц пролежала в больнице под наблюдением врачей. Даже сейчас спустя 6 лет женщина принимает назначенные лекарства, регулярно проходит осмотр врача.

«Один, два раза в год мы лечимся в Национальном научном кардиохирургическом центре. Операцию проводили бесплатно, за лекарства и лечение тоже ничего не платили. Также принимаем специальное лекарство - иммуносупрессор для поддержания работы сердца», - добавила Гульмира Смаилова.

Жительница столицы призналась, что сейчас дорожит каждой прожитой минутой.

«Говорят, что после пересадки сердца меняется характер человека, ощущаешь, что в тебе живет душа, обретаешь навыки своего донора. Сама с таким не сталкивалась. Однако я чувствую, что проживаю новую жизнь, потому что смотришь на мир другими глазами, дорожишь каждой прожитой минутой», - рассказала она.

«Я не знаю, насколько мое сердце будет пригодно потом. Однако, если будет какая-то польза, я дам свое согласие на посмертное донорство. Сама столкнулась с этим. Понимаю, сколько человек нуждается в этой операции. После того как мне провели операцию, родственники тоже осознали значимость», - добавила Гульмира Смаилова.