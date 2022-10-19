Словно даришь жизнь - командир спасательного подразделения о службе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Их деятельность требует максимальной отдачи, выдержки, осторожности и внимательности. Самое главное правило - быть готовым ко всему. Они никогда не дремлют. В любое время суток отзовутся на зов человека, с которым приключилась беда. Каждый день они слышат слова благодарности и признания, однако «красным» на календаре отмечено 19 октября - День спасателя. О непростой службе, о сложностях профессии в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал руководитель спасательного подразделения Маулен Конырбаев.

Маулен Конырбаев – командир спасательного подразделения РОСО. В его команде около 20 спасателей. Каждый день они выполняют разные задачи, которые ставят перед ними. В спасательной службе он уже 22 года.

«В 2000 году устроился на работу. Был совсем юн. Мой друг в то время работал спасателем. Заинтересовался этой профессией. Подумал: чем же они занимаются. Так, я выбрал эту работу. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Перед тем, как приступить к работе, мы проходили обучение. В частности, обучались навыкам альпиниста, водолаза, как работать с техникой. Спустя время стал старшим специалистом. Так дорос до той должности, которую сейчас занимаю. Более 15 лет работаю командиром. Обучаю молодых азам профессии. Мне хочется научить их всем знаниям и навыкам, которыми я владею. Бывают ведь разные чрезвычайные ситуации. Днем и ночью в любое время года сопровождаю команду в спасательных операциях. Командир всегда должен находиться рядом со своими подчиненными», - считает Маулен Конырбаев.

По его словам, в первую очередь, спасатели должны обезопасить себя, а затем приступить к спасательной миссии.

«Наша работа связана с рисками. Каждый день ты рискуешь собой. Всегда проверяю, хорошо ли они подстрахованы. Неправильное движение, поворот - поскользнулся и тебя может унести течение за считанные секунды. Нужно быть бдительным и осторожным», - пояснил командир спасательного подразделения.

Маулен Конырбаев отметил, что многие происшествия случаются из-за халатности и невнимательности самих людей. Кто-то не присмотрел за ребенком, кто-то купается в состоянии алкогольного опьянения и таких историй много.

«Самые опасные ситуации зимой в горах. Кто-то заблудился, пока найдешь маршрут, уйдет много времени. Некоторые даже не сообщают о маршруте. Порой родные заблудившихся сообщают, в каком направлении можно искать пропавшего. Нам приходит информация, и мы выезжаем в путь по примерному маршруту. Маршруты бывают неточными, поэтому приходится одну группу отправлять в одну сторону, другую - по следующему направлению. Порой помогает навигатор, иногда сами составляем ориентир: куда дальше может пойти пропавший. Кто-то может упасть с обрыва», - рассказал Маулен Конырбаев.

В ходе беседы он поделился историей, которая случилась с нашим героем давно. Зимой спасатели вышли путь в поисках пропавшего в горах Алматы мужчины.

«Поступил вызов. Спасатели Шымбулака сообщили нам, что потерялся турист при сходе лавины. Мы сразу же обратились за помощью к кинологам. Несколько часов они исследовали территорию. Затем сообщили: следов нет. Мы отправились искать дальше. Спустя некоторое время нам снова сообщили, что кинологи напали на след. Нам пришлось идти обратно. В тот день было очень холодно. Выпал обильный снег. Мы начали поиски пропавшего по следам. Через некоторое время увидели его сноуборд. Видимо турист устал с ним таскаться, и оставил. Следы привели нас к реке, которую он пересек. Затем увидели деревянный домик. Уже вечерело, скрипит мороз, на улице холодно. Мы зашли в дом, разожгли огонь. По этим следам затем направились дальше. Так мы нашли этого туриста. К сожалению, он уже был мертв. Мы его упаковали, отвезли в домик. Снег шел обильно, наверх не подняться. Поэтому решили заночевать. На следующее утро попросили отправить вертолет. Подготовили площадку, чтобы вертолет приземлился. А по рации внезапно сообщили, что из-за непогоды вертолет не может вылететь. Нам пришлось снова ночевать в домике. На следующий день из-за непогоды вертолет снова не прилетел. Поэтому решили сами выбираться из этой местности. На помощь приехали 8 спасателей. Так мы и выбрались из снежного плена», - рассказал спасатель.

По его словам, очень сложно, когда остаешься ночевать в горах: с одной стороны, нужно вытерпеть холод, с другой стороны, довезти тело. Вдобавок к этому нужно присматривать за спасателями, чтобы с ними не приключилась беда.

«Наша миссия – спасать человеческие жизни. Ты словно даришь человеку новую жизнь. Я горжусь свой профессией. Не жалею, что стал спасателем. Те люди, которых мы спасли, не забывают о нас, направляют благодарность руководству, искренне говорят спасибо. Это дарит нам радость. Не передать те эмоции, что мы испытываем, когда благодарят за наш труд», - поделился герой.

Каждый год в День спасателей они не остаются без внимания. С праздником их поздравляет Глава государства, руководство, а самое главное – люди, чьи жизни они спасли. Сегодня спасатели тоже ждут в гостях группу девушек, которых они недавно спасли в горном ущелье Алма-Арасан. Каждый день они совершают подвиг, помогая людям.