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Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды

27 Января 2022 10:57
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Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение: в одном из бизнес-центров произошел конфликт.

Выяснилось, неизвестный, лицо которого закрывала медицинская маска, в коридоре спровоцировал конфликт с 55-летним директором ТОО. В ходе словесной перепалки злоумышленник выхватил перочинный нож и несколько раз ударил мужчину. Потерпевший, получивший ножевые ранения различной тяжести, госпитализирован в медицинское учреждение.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали 30-летнего жителя города. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью«. Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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#Карагандинская область   #МВД РК  
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