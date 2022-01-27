Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение: в одном из бизнес-центров произошел конфликт.

Выяснилось, неизвестный, лицо которого закрывала медицинская маска, в коридоре спровоцировал конфликт с 55-летним директором ТОО. В ходе словесной перепалки злоумышленник выхватил перочинный нож и несколько раз ударил мужчину. Потерпевший, получивший ножевые ранения различной тяжести, госпитализирован в медицинское учреждение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали 30-летнего жителя города. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью«. Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.