Словения подтвердила первый случай заражения коронавирусом

ЛЮБЛЯНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Словении подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на GOV.SI.

Сообщается, что заболевший прибыл в Словению из Марокко через Италию. Мужчина с симптомами заболевания находится сейчас в инфекционной больнице в Любляне. Результаты проведенных исследований оказались положительными.

Со слов Д-ра Майи Сочан (Maja Sočan) из Национального института здравоохранения, вирус в страну, по-видимому, завез этот пациент, который, как можно предположить, заразился коронавирусом в Марокко.

Институту предстоит найти всех тех, с кем контактировал этот мужчина, чтобы предотвратить распространение вируса или свести число заразившихся к минимуму. Отмечается, что прошло несколько дней с тех пор, как он вернулся в Словению и был госпитализирован.

Напомним, в начале марта в Марокко был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщалось раннее, в Италии число погибших от коронавируса достигло 107.