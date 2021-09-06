Словарь для журналистов презентован в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане презентован словарь для журналистов. Написанное к нему Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым предисловие зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев на презентации в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Язык – основа нации. В нем отражен весь облик нашего народа. Наш богатый и разнообразный язык, передаваясь из поколения в поколение, развивается вместе с нами. На самом деле язык – это живой организм, который постоянно обновляется. Новые слова добавляются в соответствии с веянием времени. Некоторые слова начинают использоваться реже, и это закономерность. Главное – это дальнейшее развитие священного для нас языка, не нарушая его многовековую и проверенную временем природу. У народа, умеющего грамотно писать и правильно говорить, язык всегда будет развиваться. И тогда его можно применять в любой сфере. За годы независимости расширилось поле нашего родного языка. Появилась тесная взаимосвязь с образованием и наукой, интернетом и бизнесом. Между тем, развитие информационных технологий влекут за собой определенные последствия», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По наблюдениям Главы государства, современная молодежь предпочитает сидеть в социальных сетях, где не соблюдаются требования языковой культуры, чем читать литературные произведения.

«Это негативно сказывается на способности подрастающего поколения правильно писать и говорить. Особую роль в деле сохранения чистоты языка играют средства массовой информации. Не все люди эксперты в этой сфере. Используемые журналистами слова и выражения многие воспринимают как само собой разумеющееся и ориентируются на них. Поэтому очень важно, чтобы работники медиа в совершенстве владели искусством слова. К сожалению, в СМИ нередко встречаются факты неуместного или неправильного использования слов и выражений. Своевременное устранение этого недостатка – это важная задача. В связи с этим, был разработан специальный словарь», - отметил Президент.

«Здесь собрано более 2 тысяч конкретных примеров некорректного использования слов и выражений. Все это примеры, которые мы ежедневно видим в СМИ. В словаре указана и причина возникновения неправильного употребления, а также правильный вариант. В этом заключается специфика и практическая ценность этого труда. Выражаю признательность квалифицированным специалистам, подготовившим данный проект. Надеюсь, что словарь «Сөзтүзер» окажется полезным не только представителям СМИ, но и широкой общественности», - заключил К. Токаев.