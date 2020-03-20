Слова поддержки Елбасы помогут вместе пережить непростую для нас ситуацию – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обращение Елбасы является важным и значимым для народа. Это показывает, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев держит руку на пульсе и старается быть в первых рядах. Такое мнение выразила профессор института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Таисия Мармонтова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сложные моменты для государства всегда существовала традиция обращения глав государств, лидеров наций к своему народу. Поэтому послание Елбасы является важным и значимым для народа. Это показывает, что Нурсултан Назарбаев держит руку на пульсе и находится в первых рядах. Кроме того, авторитет Нурсултана Абишевича очень высок и его слова поддержки Елбасы помогут народу собраться и вместе пережить непростую для нас ситуацию. В своем обращении Елбасы отметил, что с целью недопущения эпидемии государством принимается ряд превентивных мер призванных сдержать распространение инфекции. В связи с этим вполне логичным являются жесткие меры по изоляции очагов инфекции, в частности городов республиканского значения - Алматы и Нур-Султана», - отметила политолог Таисия Мармонтова.

По ее словам, Правительством Казахстана принимаются все необходимые меры для сохранения внутренней стабильности.

«Понятно, что ситуация очень сложная, пандемия спровоцировала глобальную экономическую рецессию. Поэтому сегодня государство активно работает, чтобы не допустить существенного падения уровня жизни граждан. Да, сегодня мы видим большие колебания курса доллара и тенге. Это не вина нашего государства. Думаю, сейчас правительство сосредоточится на том, чтобы минимизировать эти последствия для граждан. На первых порах уже определенные шаги предприняты и сделаны договоренности с основными банками по поводу кредитных каникул. Правительство призвало сохранить полный объем заработной платы тем сотрудникам, которые перешли на дистанционный режим работы и не увольнять тех, кто находится в вынужденных отпусках», - пояснила профессор института дипломатии.

Таисия Мармонтова также рассказала о текущей обстановке в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«В целом, хочется сказать, что пандемия – это вызов, мир меняется, он никогда не будет прежним. Глобализация показала насколько мир сейчас стал уязвимым. Люди с таким трудом возвращались домой, когда падали границы, закрывались страны. Нужно понимать, что это инфекция, а не чума и не конец света. Поэтому нужно сохранять трезвость ума, холодность поступков, принимать все необходимые меры, чтобы с этим бороться. У нас есть все: медицина, хорошие инфекционисты. Наша школа инфекционистов существует с советских времен. И вот эта система санитарной медицины в Советском Союзе была лучшей в мире. Очень часто советские медики-инфекционисты участвовали в борьбе с крупными инфекциями и заболеваниями. Поэтому предпринятые жесткие меры оправданы, а для страны с низкой плотностью населения и с большой территорией очень важно не допустить расползание заражения», - сказала политолог.

Она также подчеркнула, что Казахстан – это та страна, которая пережила 90-е годы и проблем с поставкой продовольствия быть не должно.

«В целом, считаю, что нынешняя ситуация – это вызов для гражданского общества. Мы очень критикуем, говорим, что гражданское общество плохо развито, оно не работает, им манипулируют. Думаю, что здесь гражданское общество должно показать свою силу и зрелость. У нас есть пенсионеры, которые находятся в зоне риска. Нужно сплотиться и помочь им, организовать доставку продуктов, необходимых лекарств, помочь им в обеспечении масками и антисептиками. Думаю, что бизнес и другие крупные структуры, если имеют возможность , то должны оказать помощь. Буквально вчера прочитала о поступке руководителя «BI Group» Айдына Рахимбаева о том, что груз с респираторами одного из его бизнес-партнеров застрял на дороге в Алматы. Он выкупил этот груз и распределил эти маски. Вот это поступок зрелого человека, достойного примера для подражания. Необязательно делать большие дела, проводить акции. Давайте попробуем сделать то, что мы умеем. Так мы можем быть полезными обществу. Для нас это ничего не стоит, но мы вместе сплотимся вокруг общей ситуации», - сказала Таисия Мармонтова.

В своем обращении Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что казахстанцы всегда помогали друг другу в трудные минуты.

«Вспомните страшные годы депортации, когда в нашу страну приехали сотни, тысячи обездоленных людей с поломанной судьбой и с семьями. Сегодняшняя ситуация – она не такая сложная, не критическая. И я думаю, призыв Елбасы на сегодня очень актуален. Давайте не поддаваться лживым сбросам. Давайте объединимся и преодолеем все трудности вместе. Biz birgemiz», - обратилась к казахстанцам профессор института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Таисия Мармонтова.