«Слова назидания» Абая появились в Национальной библиотеке Каталонии

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Испании Константин Жигалов посетил с рабочим визитом автономное сообщество Каталония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Состоялась встреча с генеральным директором выставочного комплекса «Fira de Barcelona» К.Серрайонга и главным исполнительным директором Р.Сапатеро, связанная с проведением в июле с.г. в Нур-Султане Конгресса умных городов для стран евроазиатского региона. Подведены итоги январского визита Р.Сапатеро в казахстанскую столицу и его переговоров с акимом А.Кульгиновым, определен алгоритм дальнейших действий.

С руководством Торговой палаты Жироны обсуждены итоги бизнес-миссий региона в Казахстан в 2018 и 2019 гг., на основе которых в настоящее время стороны ведут подготовку визита делегации деловых кругов Каталонии в РК в июне т.г. Главный акцент предполагается сделать на расширении сотрудничества в сельскохозяйственной, нефтехимической и туристической сферах, а также секторе здравоохранения. Более подробно эти вопросы рассматривались в ходе ряда двусторонних встреч.

Так, с новым директором аэропорта Жироны В.Пайаресом Пике обсуждена возможность совместной разработки с казахстанскими туроператорами пакета для казахстанских туристов, включающего открытие чартерного рейса на летний период и проживания в отелях по системе «all inclusive» на одном из лучших побережий Средиземного моря – Коста Брава. С учетом удобного географического расположения Жироны (недалеко от Барселоны, Андорры и т.д.) этот туристический маршрут может оказаться весьма привлекательным направлением.

С руководством каталонской компании «Iberhospitex» были обсуждены итоги очередного визита в казахстанскую столицу, по итогам которого до конца 2020 года планируется открытие локального производства по выпуску медицинского оборудования и высокотехнологических продуктов в области сердечно-сосудистой интервенции в Нур-Султане.

Важной составной частью визита стало посещение Национальной библиотеки Каталонии и встреча с ее многолетним директором Евгенией Сэрра. Посол передал в фонд библиотеки, переведенные на испанский язык книги Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Эра независимости» и «Казахстанский путь», Антологию казахстанской прозы и поэзии, книги об истории и культуре нашей страны. Вручая библиотеке «Слова назидания» Абая, К.Жигалов рассказал о творчестве великого ученого, поэта, мыслителя и просветителя, праздновании 175-летия Абая Кунанбаева в Казахстане и за рубежом.

Поблагодарив за книги, Е.Сэрра отметила, что первый камень здания библиотеки был заложен еще в 1401 году, в настоящее время ее книжные фонды насчитывают более четырех миллионов экземпляров. В то же время «впервые в истории главная библиотека Каталонии получила в дар книги о Казахстане, и это является неоценимым».

Прошедший визит подчеркнул перспективы разнопланового сотрудничества между Казахстаном и автономным сообществом Каталония, играющей важную роль в развитии торгово-экономических и культурных связей Казахстана с Испанией.

Барселона широко известна в мире своими достижениями в сфере внедрения цифровизации и эффективного управления. В городе на ежегодной основе проводятся широко известные форумы мирового масштаба – Smart City Expo и Mobile World Congress. Ежегодный вклад в экономику города от проведения выставочных мероприятий оценивается более чем в 2,6 млрд. евро.



