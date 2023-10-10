Слова депутата о снижении финансирования клиник опровергли в ФСМС

В Фонде социального медицинского страхования заявили о росте финансирования клиник со стороны фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Финансирование клиник со стороны Фонда социального медицинского страхования ежегодно растет. В 2019 году до внедрения системы ОСМС на здравоохранение было выделено около 1 трлн тенге. За 3 года внедрения ОСМС объем финансирования системы здравоохранения увеличился в 2,5 раза – до 2,5 трлн тенге (причем из них объем средств ОСМС вырос до 1,1 трлн тенге), - сообщили в ФСМС в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

В фонде также уточнили, что распределение объемов в рамках ГОБМП и в системе ОСМС среди медицинских организаций осуществляется региональными комиссиями согласно правилам закупа.

При распределении учитываются важные критерии: производственная мощность субъектов здравоохранения; опыт предоставления услуг и данных из информационных систем здравоохранения или медицинских информационных систем, характеризующих качество и доступность медицинской помощи; результаты мониторинга договорных обязательств; отсутствие у субъектов здравоохранения обоснованных жалоб на качество и доступность медицинской помощи за предыдущий год; наличие более высокой категории аккредитации в области здравоохранения (при равных условиях); итоги кампании прикрепления (при распределении объемов услуг ПМСП).

Напомним, ранее депутат Сената Бибигуль Жексенбай заявила о проблемах финансирования больниц и поликлиник со стороны ФСМС.

По словам парламентария, во многих клиниках из года в год наблюдается снижение финансирования со стороны фонда от 60% до 80% от заявленной суммы. Из-за дефицита финансирования у медорганизаций, несмотря на проводимую ими оптимизацию расходов, возникает задолженность перед кредиторами. В итоге они не могут нормально работать, внедрять новые технологии, мотивировать сотрудников и т.д.