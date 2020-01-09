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Слова Абая неподвластны времени – Абат Пангереев

9 Января 2020 14:52
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Слова Абая неподвластны времени – Абат Пангереев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многие слова Абая актуальны и по сей день, и те ценности, которые содержатся в наследии великого поэта, необходимо чтить и сегодня. Такое мнение в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» выразил руководитель научно-исследовательского центра «Абайтану және ұлттық руханият» Абат Пангереев, комментируя статью Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке».

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«Глава государства в своей статье отметил, что у истоков пути интеллектуального развития народа, страны стоит наследие великого Абая. Его слова бессмертны», - отметил Абат Пангереев.

Спикер добавил, что многие слова Абая применимы в воспитании молодежи.

Благодаря наследию великого поэта судят о Казахстане, о мировоззрении и отношении к жизни жителей страны.

«Необходимо начинать воспитание со старшего поколения. Смотря на них, растет и наша молодежь. Поэтому мы должны изучать труды Абая, вникать в его «Слова назидания», чтобы развиваться дальше», - добавил Абат Пангереев.


Фото: news.arsu.kz
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Ключевые слова: Абай,
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Автор:

Серик Сабеков

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