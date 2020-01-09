Слова Абая неподвластны времени – Абат Пангереев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многие слова Абая актуальны и по сей день, и те ценности, которые содержатся в наследии великого поэта, необходимо чтить и сегодня. Такое мнение в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» выразил руководитель научно-исследовательского центра «Абайтану және ұлттық руханият» Абат Пангереев, комментируя статью Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке».
«Глава государства в своей статье отметил, что у истоков пути интеллектуального развития народа, страны стоит наследие великого Абая. Его слова бессмертны», - отметил Абат Пангереев.
Спикер добавил, что многие слова Абая применимы в воспитании молодежи.
Благодаря наследию великого поэта судят о Казахстане, о мировоззрении и отношении к жизни жителей страны.
«Необходимо начинать воспитание со старшего поколения. Смотря на них, растет и наша молодежь. Поэтому мы должны изучать труды Абая, вникать в его «Слова назидания», чтобы развиваться дальше», - добавил Абат Пангереев.
Фото: news.arsu.kz
- Празднование юбилея Абая должно стать торжеством мысли - ученый
- Президент РК обращается к каждому казахстанцу – Михаил Чирков о статье «Абай и Казахстан в XXI веке»
- Необходимо широкое разъяснение в обществе основных моментов статьи Президента РК - ученый
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о мероприятиях в рамках празднования 175-летия Абая
- Касым-Жомарт Токаев: Город Семей приобретет статус особого исторического центра
- Касым-Жомарт Токаев: Абай 100 лет назад призывал нацию к модернизации
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана