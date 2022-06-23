Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сломавшую челюсть девушке преподавательницу вуза оправдали в Караганде
23 Июня 2022 14:00

Сломавшую челюсть девушке преподавательницу вуза оправдали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Преподавателя карагандинского вуза, осужденную за перелом челюсти девушке, оправдали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд признал ее виновной, но освободил от основного наказания по амнистии. Однако ее обязали выплатить потерпевшей 1 млн 100 тыс. тенге.

«Приговор отменить. Вынести новый, оправдательный приговор за недоказанностью вины. Объективных доказательств, подтверждающих ее виновность в умышленном причинении потерпевшей телесных повреждений, не добыто. Согласно первоначальным показаниям потерпевшей, она не видела, кто ударил ее. Подруга сообщила, что ее ударила М. Однако к показаниям данного свидетеля следует отнестись критически, поскольку она является заинтересованным лицом. У нее был конфликт с М., в связи с этим возникли личные неприязненные отношения. Свидетели, находившиеся на месте конфликта, также не видели, чтобы М. наносила удар потерпевшей», — огласила судья Еркеш Маукен.

Прокурор Нурсултан Тамабаев просил не отменять обвинительный приговор, заявляя, что ее вина доказана. Его поддержал адвокат потерпевшей Фаиль Гибаев.

Ранее сообщалось, что в Караганде преподавательница университета сломала челюсть девушке в одном из кафе. В полиции возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В суде преподавательница свою вину отрицала. Но судья Казыбекбийского районного суда Аргын Кутышев признал ее виновной.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Сенат принял закон по развитию волонтерской деятельности
Судебное следствие по делу Томирис Байсафы закончено
Законодательно урегулировать возврат государству неиспользуемых охотничьих угодий предложил сенатор
Фестиваль национальных видов спорта стартовал в СКО
Надо поднять экономику и улучшить уровень жизни людей - аким Абайской области
Пожар на территории лесничества в Карагандинской области ликвидировали
Почти 20 новых школ построят в Карагандинской области
К регулированию табака надо подходить вдумчиво – эксперты

Лента новостей

Архив