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    17:29, 15 Март 2021 | GMT +6

    Сломавшийся трактор угнал пьяный житель Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 32-летний житель Петропавловска отбывает административный арест за пьяное вождение. Еще его ожидает наказание за угон трактора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Практические анекдотическая ситуация сложилась на одной из улиц города. В шесть часов утра минувшей пятницы полицейские стали свидетелями конфликта двух трактористов, один из которых оказался угонщиком.

    Подробности истории рассказали в пресс-службе департамента полиции. Как выяснилось, один из работников подрядной организации, занимающейся уборкой снега, оставил свой «МТЗ-80.1» на пересечении улиц Жамбыла и Челюскина. Он обнаружил неполадки в двигателе и отлучился на предприятие за запчастью. Пока его не было, возвращавшийся домой нетрезвый мужчина завёл трактор и поехал по городу. На улице Партизанской другой механизатор того же предприятия заметил постороннего человека за рулём знакомой техники и остановил его. Этот момент и застали патрульные полицейские.

    Задержанный, 32-летний житель Петропавловска, винит в произошедшем спиртное. Пьяная выходка уже обернулась для него серьёзными последствиями. В настоящее время по решению суда он отбывает административный арест. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

    С начала года в области зарегистрировано восемь фактов угона транспорта без цели хищения. Все они раскрыты.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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