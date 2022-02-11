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Сломавшийся автобус с вахтовиками эвакуировали спасатели ВКО

11 Февраля 2022 12:03
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Сломавшийся автобус с вахтовиками эвакуировали спасатели ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аварийно-спасательные работы проведены в Восточном Казахстане - 10 февраля в Жарминском районе, в районе села Сулу-Сары, сломался автобус с вахтовиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Сотрудники ПЧ-32 на автомобиле «Кунг» совместно с районным отделом полиции и местными исполнительными органами эвакуировали 53 человека до села Калбатау и разместили их в спортивной школе.

Рано утром 11 февраля при переезде через реку Аягоз застряли два автомобиля марки «Ауди С4» и «ИЖ», в которых находились 4 человека. Сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям и службы пожаротушения ДЧС ВКО автомобили были отбуксированы на берег и сопровождены до г. Аягоз.

ДЧС ВКО рекомендует соблюдать меры безопасности. В непогоду не выезжать в труднодоступную местность. Собираясь в дорогу, в автомобиле всегда иметь аптечку, трос, заряженный телефон, о своем нахождении и планируемом времени возвращения сообщать близким. При чрезвычайных ситуациях необходимо обращаться по номеру «112».


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#Восточно-Казахстанская область   #Дороги   #МЧС  
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