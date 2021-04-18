19:04, 17 Апрель 2021 | GMT +6
Сломавшего ногу в горах ВКО мужчину доставили на вертолете в больницу
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области развернули целую спасательную операцию для оказания помощи мужчине, который сломал ногу в горной местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
«16 апреля мужчина, 1962 года рождения, на лыжах направился в сторону Малоубинского водохранилища и в горной местности сломал ногу, оказавшись в 70 километрах от города Риддер. Для оказания экстренной помощи пострадавшему был задействован вертолет МИ-8, на котором спасатели ДЧС ВКО и сотрудники Центра медицины катастроф вылетели из Усть-Каменогорска и добрались до труднодоступной местности, где произошел несчастный случай. Мужчине была оказана первая помощь, наложена шина и его транспортировали на вертолете до больницы города Риддер», - пояснили в ведомстве.