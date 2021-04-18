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    19:04, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Сломавшего ногу в горах ВКО мужчину доставили на вертолете в больницу

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области развернули целую спасательную операцию для оказания помощи мужчине, который сломал ногу в горной местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «16 апреля мужчина,​ 1962 года рождения, на лыжах направился в сторону Малоубинского водохранилища и в горной местности сломал ногу, оказавшись в 70 километрах от города Риддер.​ Для оказания экстренной помощи пострадавшему ​ был задействован вертолет МИ-8, на​ котором спасатели ДЧС ВКО и сотрудники Центра медицины катастроф​ вылетели из Усть-Каменогорска ​и добрались до труднодоступной местности, где произошел несчастный случай. Мужчине была оказана первая помощь, наложена шина и его транспортировали на вертолете до больницы города​ Риддер», - пояснили в ведомстве.




    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия
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