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    02:11, 03 Май 2024 | GMT +6

    Сломавшая предплечье пенсионерка сутки пролежала в квартире в Акмолинской области

    скорая помощь, спасатели
    Фото: кадр из видео

    85-летняя жительница города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области, упав и сломав предплечье, сутки пролежала в своей квартире. Вызволить бабушку из заточения помогли спасатели региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, к спасателям обратились родственники 85-летней жительницы Щучинска, которые спустя сутки не смогли попасть в квартиру бабушки.

    Вызволять пенсионерку спасателям пришлось с помощью автолестницы, благодаря которой они смогли войти в окно четвертого этажа и открыть дверь родственникам и медикам.

    — Как оказалось, женщина, 1939 года рождения, упала и сломала предплечье. Открыв дверь изнутри, пожарные-спасатели передали пенсионерку карете скорой помощи, — сказал официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Видео Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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