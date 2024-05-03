Сломавшая предплечье пенсионерка сутки пролежала в квартире в Акмолинской области

85-летняя жительница города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области, упав и сломав предплечье, сутки пролежала в своей квартире. Вызволить бабушку из заточения помогли спасатели региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, к спасателям обратились родственники 85-летней жительницы Щучинска, которые спустя сутки не смогли попасть в квартиру бабушки.

Вызволять пенсионерку спасателям пришлось с помощью автолестницы, благодаря которой они смогли войти в окно четвертого этажа и открыть дверь родственникам и медикам.