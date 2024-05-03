Сломавшая предплечье пенсионерка сутки пролежала в квартире в Акмолинской области
85-летняя жительница города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области, упав и сломав предплечье, сутки пролежала в своей квартире. Вызволить бабушку из заточения помогли спасатели региона, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, к спасателям обратились родственники 85-летней жительницы Щучинска, которые спустя сутки не смогли попасть в квартиру бабушки.
Вызволять пенсионерку спасателям пришлось с помощью автолестницы, благодаря которой они смогли войти в окно четвертого этажа и открыть дверь родственникам и медикам.
— Как оказалось, женщина, 1939 года рождения, упала и сломала предплечье. Открыв дверь изнутри, пожарные-спасатели передали пенсионерку карете скорой помощи, — сказал официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.