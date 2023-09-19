Сломаны девять ребер: Пациентка упала в шахту лифта в медцентре Алматы

Внук пострадавшей опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором можно увидеть, как группа врачей оказывает ей помощь.

«17 сентября моя бабушка направилась на плановое лечение в Городской ревматологический центр Алматы по улице Масанчи, 92. Так как у бабушки в прошлом была операция на колени (эндопротезирование коленных суставов), ей очень тяжело подниматься по лестнице. Оказывается, в этот же день у них не работал лифт. Бабушка не знала об этом, она вызывала лифт и тут же упала в шахту высотой 1,3 метра. Ни табличек, ни знаков, что лифт неисправен, там не было. Но руководитель данной больницы уверяет, что там табличка стояла, но ее кто-то сорвал», - написал он.