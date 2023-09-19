Сломаны девять ребер: Пациентка упала в шахту лифта в медцентре Алматы
73-летняя женщина упала в шахту лифта и получила множественные травмы в ревматологическом центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Внук пострадавшей опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором можно увидеть, как группа врачей оказывает ей помощь.
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«17 сентября моя бабушка направилась на плановое лечение в Городской ревматологический центр Алматы по улице Масанчи, 92. Так как у бабушки в прошлом была операция на колени (эндопротезирование коленных суставов), ей очень тяжело подниматься по лестнице. Оказывается, в этот же день у них не работал лифт. Бабушка не знала об этом, она вызывала лифт и тут же упала в шахту высотой 1,3 метра. Ни табличек, ни знаков, что лифт неисправен, там не было. Но руководитель данной больницы уверяет, что там табличка стояла, но ее кто-то сорвал», - написал он.
По его словам, в результате падения, у бабушки диагностировали перелом малоберцовой кости, перелом девяти ребер, сотрясение мозга, ушибы, ссадины.
В администрации КГП на ПХВ «Городского ревматологического центра» под этим постом ответили, что по данному факту проводится служебное расследование.
«По результатам расследования будут приняты соответствующие меры. На сегодняшний день пациентка получает медицинскую помощь в полном объеме», - отметили в ревматологическом центре.