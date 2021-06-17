Сломался холодильник: 20 жильцов эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Риддере спасатели эвакуировали из горящего дома 20 жителей, в том числе пятерых детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщили в ведомстве, 16 июня сотрудники пожарной части получили вызов о пожаре в квартире в 5-м микрорайоне Риддера. Как оказалось, горела квартира, расположенная на пятом этаже.

Приступив к тушению пламени, спасатели одновременно эвакуировали жителей. Из зоны сильного задымления звеном газодымозащитной службы всего было эвакуировано 20 человек, из них пятеро детей.

Пожар обнаружила мама хозяйки квартиры, которая и вызвала спасателей. Она успела самостоятельно покинуть горящую квартиру, взяв двух внуков: мальчика семи лет и трехмесячную девочку.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 13 кв. м.

Аварийный режим холодильника стал причиной пожара.

Жертв и пострадавших нет.

Спасатели ДЧС ВКО рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не допускать небрежности с огнем. В квартире иметь огнетушитель. Не оставлять, уходя из квартиры включенными электроприборы. Не допускать включения их в одну сеть.

При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112.