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    18:05, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Сломался холодильник: 20 жильцов эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Риддере

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    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Риддере спасатели эвакуировали из горящего дома 20 жителей, в том числе пятерых детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Как сообщили в ведомстве, 16 июня сотрудники пожарной части получили вызов о пожаре в квартире в 5-м микрорайоне Риддера. Как оказалось, горела квартира, расположенная на пятом этаже.

    Приступив к тушению пламени, спасатели одновременно эвакуировали жителей. Из зоны сильного задымления звеном газодымозащитной службы всего было эвакуировано 20 человек, из них пятеро детей.

    Пожар обнаружила мама хозяйки квартиры, которая и вызвала спасателей. Она успела самостоятельно покинуть горящую квартиру, взяв двух внуков: мальчика семи лет и трехмесячную девочку.

    Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 13 кв. м.

    Аварийный режим холодильника стал причиной пожара.

    Жертв и пострадавших нет.

    Спасатели ДЧС ВКО рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не допускать небрежности с огнем. В квартире иметь огнетушитель. Не оставлять, уходя из квартиры включенными электроприборы. Не допускать включения их в одну сеть.

    При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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