Сломался холодильник: 20 жильцов эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Риддере
Как сообщили в ведомстве, 16 июня сотрудники пожарной части получили вызов о пожаре в квартире в 5-м микрорайоне Риддера. Как оказалось, горела квартира, расположенная на пятом этаже.
Приступив к тушению пламени, спасатели одновременно эвакуировали жителей. Из зоны сильного задымления звеном газодымозащитной службы всего было эвакуировано 20 человек, из них пятеро детей.
Пожар обнаружила мама хозяйки квартиры, которая и вызвала спасателей. Она успела самостоятельно покинуть горящую квартиру, взяв двух внуков: мальчика семи лет и трехмесячную девочку.
Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 13 кв. м.
Аварийный режим холодильника стал причиной пожара.
Жертв и пострадавших нет.
Спасатели ДЧС ВКО рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не допускать небрежности с огнем. В квартире иметь огнетушитель. Не оставлять, уходя из квартиры включенными электроприборы. Не допускать включения их в одну сеть.
При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112.