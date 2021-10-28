Слив воды в парковое озеро взбудоражил карагандинцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы забили тревогу по поводу слива грязной воды в парковое озеро города. В социальных сетях появилось видео, после которого жители проявили волнение по этому поводу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, в Караганде ведутся работы по вводу в эксплуатацию магистрального водовода, которая проходит от улицы Солнечная до насосной станции «Западная». Общая протяженность магистрали составляет 8,4 километра. С сегодняшнего дня компания ТОО «Караганды Су» начала технологические мероприятия перед запуском системы – после промывки воду из трубопровода сливают в озеро центрального парка.

«В настоящее время идет промывка данного водовода чистой питьевой водой, было принято решение данную воду использовать повторно, для наполнения искусственного водоема в Центральном парке. При промывке, в трубу под давлением подается чистая вода, при контакте песка и глины в трубе происходит бурление воды, вследствие - песок и глина придают воде коричневый цвет. Подобное явление происходит при дожде, потоки воды с примесями грунта стекают в воду рек или озер, и растворяются в них, оседая на дно. В данном случае, частицы песка и глины осядут, вода станет чистой», - сообщили в пресс-службе акима города Караганды.

По информации акимата, проект очень важен для города, так как водовод обеспечивает подачу воды потребителям Нового города (Алиханова- Ерубаева - Б.Жырау - В. Интернационалистов), Михайловки и пос. Актас. Магистральный водовод является важной водной артерией для подачи воды в уличные и распределительные городские водопроводные сети, и заменит крайне изношенный стальной водопровод, который эксплуатируется с 1979 года, физический износ которого составил 93%.