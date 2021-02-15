Слив нечистот в реку Сарысу сняли на видео

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Жанааркинского района Карагандинской области опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как в реку Сарысу сливаются канализационные нечистоты, передает корреспондент передает МИА «Казинформ».

Авторы видео обеспокоены увиденным, ведь все лето в реке купаются дети, а также пьет воду скот.

В акимате Жанааркинского района прокомментировали ситуацию.

«Слив канализационных нечистот в реку произошел из-за прорыва трубы на магистрали, через которую стоки уходят на очистную станцию. Порыв образовался 11 февраля. Была создана специальная комиссия, которая проверила и определила место порыва. Теперь будет рассмотрен вопрос о выделении средств. Весной эта труба будет полностью отремонтирована. На данный момент никакой опасности нет, канализационные воды в реку уже не попадают», - сообщили в пресс-службе акимата.