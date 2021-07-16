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    18:46, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Слиток золота пытался вывезти россиянин из Казахстана

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Очередную попытку контрабанды золота пресекли в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

    «12 июля 2021 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» (Костанайская область) с использованием технических средств досмотра у гражданина России «В», следовавшего на территорию РФ, в кузове автомашины обнаружен золотой слиток, изготовленный кустарным способом, общим весом 120 граммов. Задержанный и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Костанайской области для дальнейшей проверки», - сообщили в пресс-службе КНБ.

    По информации ведомства, за последнюю неделю это уже второй случай попытки вывоза через пункт пропуска «Кайрак» слитков золота, изготовленных кустарным способом.

    Напомним, 8 июля 2021 года предотвращен вывоз 325 граммов золота.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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