Слиток золота пытался вывезти россиянин из Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Очередную попытку контрабанды золота пресекли в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

«12 июля 2021 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» (Костанайская область) с использованием технических средств досмотра у гражданина России «В», следовавшего на территорию РФ, в кузове автомашины обнаружен золотой слиток, изготовленный кустарным способом, общим весом 120 граммов. Задержанный и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Костанайской области для дальнейшей проверки», - сообщили в пресс-службе КНБ.

По информации ведомства, за последнюю неделю это уже второй случай попытки вывоза через пункт пропуска «Кайрак» слитков золота, изготовленных кустарным способом.

Напомним, 8 июля 2021 года предотвращен вывоз 325 граммов золота.