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    22:45, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Слет студенческих и школьных антикоррупционных клубов прошел в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области состоялся Слет студенческих и школьных антикоррупционных клубов «SANALY URPAQ» и «ADAL URPAQ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Павлодарской области школьникам и студентам рассказали о том, как бороться с коррупцией
    «В странах, в которых сформировалась неприязнь к коррупции, молодёжь сыграла ведущую роль» - замглавы павлодарского антикора

    «В рамках слета методами внедрения антикоррупционных механизмов в системе образования поделился руководитель республиканского проектного офиса «SANALY URPAQ» Каиржан Ахметбекович Токушев», - рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе Павлодарской области.

    Слет студенческих и школьных антикоррупционных клубов «SANALY URPAQ» и «ADAL URPAQ» прошел по инициативе региональной антикоррупционной службы и управления образования Павлодарской области для воспитания и развития патриотизма, высоконравственности и добропорядочности, отметили там. Первый день слета, который прошел в онлайн-формате, собрал под своим крылом свыше 1000 школьников из 15 клубов «ADAL URPAQ». А слет студенческой молодежи клубов «SANALY URPAQ» состоялся очно, в нем приняли участие более 40 команд.

    «В качестве спикеров в слете приняли участие руководители региональной антикоррупционной службы и управления образования, руководитель Павлодарского областного филиала республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Нургуль Каирденова», - добавили в антикоррупционной службе Павлодарского Приирытшья.
    Мероприятие прошло в несколько этапов. Они содержали в себе дискуссионную площадку и награждение лучших клубов.
    «Мы надеемся, что подобные слеты станут традиционными, поскольку с активными лидерами молодежных организаций продвигать такие ценности, как добропорядочность и честность, будет намного легче. В странах, в которых сформировалась абсолютная неприязнь к коррупции, именно молодёжь сыграла ведущую роль в изменении социокультурной среды», - заявил первый заместитель руководителя павлодарской областной антикоррупционной службы Ардак Балгожин.
    Победителям конкурсов на слете вручили грамоты и благодарственные письма. По информации антикоррупционной службы, ведомство имеет около 20 тысяч антикоррупционных активистов и волонтеров, чья безвозмездная деятельность уже помогла решить конкретные проблемы граждан.

    «Мы не останавливаемся на этом, будем продолжать работу и усилим превентивную деятельность. Наша цель - сплотить контингент всех учреждений образования вокруг идей противодействия коррупции, а также на деле показать результаты, выработать механизмы и модельные образцы, которые будут имплементированы во всех вузах страны», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Образование Общество Павлодарская область
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