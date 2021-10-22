Слет студенческих и школьных антикоррупционных клубов прошел в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области состоялся Слет студенческих и школьных антикоррупционных клубов «SANALY URPAQ» и «ADAL URPAQ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Павлодарской области школьникам и студентам рассказали о том, как бороться с коррупцией

«В странах, в которых сформировалась неприязнь к коррупции, молодёжь сыграла ведущую роль» - замглавы павлодарского антикора

«В рамках слета методами внедрения антикоррупционных механизмов в системе образования поделился руководитель республиканского проектного офиса «SANALY URPAQ» Каиржан Ахметбекович Токушев», - рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе Павлодарской области.

Слет студенческих и школьных антикоррупционных клубов «SANALY URPAQ» и «ADAL URPAQ» прошел по инициативе региональной антикоррупционной службы и управления образования Павлодарской области для воспитания и развития патриотизма, высоконравственности и добропорядочности, отметили там. Первый день слета, который прошел в онлайн-формате, собрал под своим крылом свыше 1000 школьников из 15 клубов «ADAL URPAQ». А слет студенческой молодежи клубов «SANALY URPAQ» состоялся очно, в нем приняли участие более 40 команд.

«В качестве спикеров в слете приняли участие руководители региональной антикоррупционной службы и управления образования, руководитель Павлодарского областного филиала республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Нургуль Каирденова», - добавили в антикоррупционной службе Павлодарского Приирытшья.

Мероприятие прошло в несколько этапов. Они содержали в себе дискуссионную площадку и награждение лучших клубов.

«Мы надеемся, что подобные слеты станут традиционными, поскольку с активными лидерами молодежных организаций продвигать такие ценности, как добропорядочность и честность, будет намного легче. В странах, в которых сформировалась абсолютная неприязнь к коррупции, именно молодёжь сыграла ведущую роль в изменении социокультурной среды», - заявил первый заместитель руководителя павлодарской областной антикоррупционной службы Ардак Балгожин.

Победителям конкурсов на слете вручили грамоты и благодарственные письма. По информации антикоррупционной службы, ведомство имеет около 20 тысяч антикоррупционных активистов и волонтеров, чья безвозмездная деятельность уже помогла решить конкретные проблемы граждан.

«Мы не останавливаемся на этом, будем продолжать работу и усилим превентивную деятельность. Наша цель - сплотить контингент всех учреждений образования вокруг идей противодействия коррупции, а также на деле показать результаты, выработать механизмы и модельные образцы, которые будут имплементированы во всех вузах страны», - добавили в ведомстве.