Слет молодежных антикоррупционных клубов прошел в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По инициативе региональной Антикоррупционной службы и управления образования, в целях воспитания и развития патриотизма, высоконравственности и добропорядочности организован слет студенческих и школьных антикоррупционных клубов «SANALY URPAQ» и «ADAL URPAQ», передает МИА «Казинформ».

Первый день слета собрал под своим крылом свыше 1000 школьников из 15 клубов «ADAL URPAQ», который прошел в онлайн формате. А слет студенческой молодежи клубов «SANALY URPAQ» прошел в очной форме, в котором приняли участие более 40 команд.

В рамках слета с методами внедрения антикоррупционных механизмов в системе образования поделился руководитель республиканского проектного офиса «SANALY URPAQ» Каиржан Ахметбекович Токушев.

Также в качестве спикеров в слете приняли участие руководство региональной Антикоррупционной службы и управления образования, руководитель Павлодарского областного филиала РОО «Әділдік жолы» Нургуль Каирденова.

Мероприятие прошло в несколько этапов, которые содержали в себе дискуссионную площадку и награждение лучших клубов.

«Мы надеемся, что подобные слеты станут традиционными, поскольку с проактивными лидерами молодежных организаций продвигать такие ценности в обществе как добропорядочность и честность будет намного легче. В странах, в которых сформировалась абсолютная неприязнь к коррупции, именно молодежь сыграла ведущую роль в изменении социокультурной среды», - отметил Ардак Балгожин первый заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы.

По итогам слета, подведены итоги областного конкурса антикоррупционных проектов среди клубов и определены их победители.

Победителям конкурсов вручены грамоты и благодарственные письма.

По информации Антикоррупционной службы по Павлодарской области, сегодня ведомство имеет 20 тысяч антикоррупционных активистов и волонтеров, чья безвозмездная деятельность уже помогла решить конкретные проблемы граждан.

«Мы не останавливаемся на этом, будем продолжать работу и усилим превентивную деятельность. Наша цель - сплотить контингент всех учреждений образования вокруг идей противодействия коррупции, а также на деле показать результаты, выработать механизмы и модельные образцы, которые будут имплементированы во всех вузах страны».