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Слесарь-сантехник ошпарился насмерть кипятком в Аксу

25 Ноября 2019 14:10
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Слесарь-сантехник ошпарился насмерть кипятком в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл в городе Аксу Павлодарской области, в подвале дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«24 ноября, в 13.15, в подвале подъезда дома по улице Ауэзова 60-летний слесарь-сантехник КСК при проведении ремонтных работ получил ожоги от струи горячей воды. Мужчина скончался на месте», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Проводится проверка, назначены экспертизы, рассказали в полиции.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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