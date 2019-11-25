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Слесарь-сантехник ошпарился насмерть кипятком в Аксу
25 Ноября 2019 14:10
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл в городе Аксу Павлодарской области, в подвале дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«24 ноября, в 13.15, в подвале подъезда дома по улице Ауэзова 60-летний слесарь-сантехник КСК при проведении ремонтных работ получил ожоги от струи горячей воды. Мужчина скончался на месте», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Проводится проверка, назначены экспертизы, рассказали в полиции.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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