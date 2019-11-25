Слесарь-сантехник ошпарился насмерть кипятком в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл в городе Аксу Павлодарской области, в подвале дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 ноября, в 13.15, в подвале подъезда дома по улице Ауэзова 60-летний слесарь-сантехник КСК при проведении ремонтных работ получил ожоги от струи горячей воды. Мужчина скончался на месте», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Проводится проверка, назначены экспертизы, рассказали в полиции.