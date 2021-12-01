Слепым и слабовидящим детям передали электронные самоучители Брайля в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Слепые и слабовидящие дети в Атырау получили электронные самоучители Брайля для изучения казахского, русского и английского языков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырау состоялась официальная церемония вручения 45 электронных самоучителей Брайля на казахском, русском и английском языках, разработанных ООИ «SEZUAL» по заказу тифлопедагогов КГУ «Областная специальная школа-интернат управления образования Атырауской области». Приобрести их помогла одна из местных компаний.
«Мобильный электронно-алфавитный тренажер по изучению системы Брайля успешно решает проблему грамотности детей с нарушением зрения в Казахстане и в мире. Изобретение соответствует третьей, четвертой и восьмой из 17 Целей устойчивого развития ООН по образованию», - говорит руководитель КГУ «Областная специальная школа-интернат управления образования Атырауской области» Ляззат Жайшылыковна, рассказав, что самоучитель Брайля доказал свою эффективность в обучении буквам, цифрам и арифметическим знакам.
Благодаря этой технологии у учеников появилась возможность самостоятельно повторять пройденные материалы урока, аппарат содействует самостоятельному закреплению системы ряда цифр Брайля и экономит время учителя.
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