Слепой мальчик прозрел благодаря генномодифицированным глазным каплям в США

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ – Слепой мальчик прозрел после использования глазных капель, сделанных на основе вируса герпеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Mirror.



14-летний Антонио Венто Карвахаль был слепым большую часть своей жизни из-за дистрофического буллезного эпидермолиза - редкого генетического заболевания, которое вызывает волдыри по всему его телу и глазам.

Но произошло чудо, когда он присоединился к клиническим испытаниям первой в мире местной генной терапии, проводимой врачом по имени Альфонсо Сабатер из Института глаз Баскома Палмера при Университете Майами.

Семья Антонио приехала в США из Кубы в 2012 году по специальной визе, позволяющей Антонио лечиться от болезни, от которой страдают всего около 3 000 человек по всему миру. Ему сделали операцию по удалению рубцовой ткани из глаз, но она снова появилась. Зрение Антонио продолжало ухудшаться, в конце концов ухудшившись настолько, что он не чувствовал себя в безопасности при ходьбе.

Доктор Сабатер уже тогда пообещал мальчику, что найдет решение, и он сдержал слово. Его команда разработала специальные капли для глаз на основании инактивированного вируса простого герпеса, изменив рецептуру экспериментального геля, который использовался для лечения кожи Антонио от волдырей.

Через два года, в течение которых препарат тестировали на мышах, команда Сабатера получила одобрение на использование глазных капель на людях. В августе прошлого года Антонио перенес операцию на правом глазу, после чего доктор Сабатера начал лечить его глазными каплями.

По словам доктора, глаз Антонио восстановился после операции, рубцы не вернулись, и каждый месяц наблюдались значительные улучшения. Недавно врачи измерили зрение правого глаза Антонио и оно почти на идеальном уровне.

В этом году доктор Сабатер начал лечить левый глаз Антонио, на котором было еще больше рубцовой ткани. Он отмечает, что зрение в левом глазу мальчика также улучшается.

Антонио приходит в офтальмологический институт на осмотры почти каждую неделю и получает капли раз в месяц. Во время посещений Антонио должен носить защитную одежду, закрывающую руки, кисти, ноги и ступни. Как и у других детей с этим заболеванием, которых иногда называют «детьми-бабочками», его кожа настолько хрупкая, что даже прикосновение может ранить его.

Антонио до сих пор использует тот самый гель для кожи, на основании которого были разработаны глазные капли.

Доктор Сабатер считает, что разработанные им глазные капли потенциально могут быть использованы для лечения других заболеваний, например, для лечения дистрофии Фукса, от которой страдают 18 миллионов человек в США и на которую приходится около половины трансплантаций роговицы в стране.

Восстановив зрение, Антонио наслаждается типичным подростковыми развлечениями, которыми давно хотел заниматься: играть в видеоигры со своими друзьями. И он, наконец, чувствует себя в безопасности, гуляя.