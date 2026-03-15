Следующие президентские выборы пройдут в 2029 году в Казахстане

— Некоторые эксперты высказывают предположение, что Конституционная реформа — это подготовка к транзиту власти, будущим президентским выборам. Для чего понадобилась должность Вице-президента? Как Вы это прокомментируете? — спросил представитель СМИ.

Президент отметил, что вокруг этой должности ведутся различные обсуждения, однако, поводов для беспокойства нет.

— Мне известно, что вокруг должности Вице-президента ходят разные разговоры. Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе, — заверил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, учреждение должности Вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем.

— Я, как Президент, возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией — в 2029 году, — добавил Глава государства.

Глава государства отметил, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени.