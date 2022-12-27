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Следующий год тоже будет непростым - Премьер-Министр РК

27 Декабря 2022, 11:23
Следующий год тоже будет непростым - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана примет все меры для внедрения политических и социальных реформ. Об этом заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что завершающийся год для нашей страны в целом выдался непростым – начиная от трагических «январских событий» до ряда вызовов мирового значения. Однако, несмотря на все трудности, благодаря сплоченности и единству наших граждан мы сохранили мир и спокойствие в Казахстане. Вновь избранный казахстанцами Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Правительством ряд задач, которые должны быть эффективно реализованы в 2023 году и последующие годы в течение 7 лет», - сказал Алихан Смаилов, отметив что это заседание Правительства является заключительным в этом году.

«Правительство примет все меры для внедрения политических и социальных реформ нашего Президента. Следующий год тоже будет непростым. Но мы должны добиться достижения своих целей. У нас есть четкое видение всех путей решения», - добавил глава Кабмина.

Алихан Смаилов, обращаясь к членам Правительства, пожелал в новом году плодотворной работы, успехов и благополучия.


Фото: primeminister.kz

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