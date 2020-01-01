Следующий бой Геннадия Головкина пройдет позже запланированного

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет свой следующий бой весной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально планировалось, что 37-летний казахстанец вернется на ринг 8 или 29 февраля, однако в итоге его титульный бой с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) состоится лишь 28 марта. Шеремета станет обязательным претендентом Головкина по линии IBF, а бой, скорее всего, состоится в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Напомним, Геннадий Головкин вернул себе пояс IBF в октябре, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО). Также Геннадию удалось вернуть себе и титул IBO. Ранее он владел еще и поясами WBA Super и WBC, однако лишился их в проигранном мексиканце Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО) рематче.