Следующим соперником Головкина может стать «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал Sports.kz планы казахстанца Геннадия Головкина после переноса боя против японца Риоты Мураты из-за коронавирусных ограничений, передает МИА «Казинформ».

«Возможно, Альварес. Кто знает, все возможно. Это, возможно, будет самый большой бой в мировом боксе», - сказал Хирн.

Отметим, что Головкин и «Канело» уже провели два поединка, первый закончился скандальной ничьей, а во втором победу отдали мексиканцу, которого сейчас называют лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий, казахстанец же остался без боев в 2021 году.



