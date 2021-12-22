+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Следующая встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане

22 Декабря 2021 17:00
Поделиться:
Следующая встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующая 18-я международная встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Участники встречи по Сирии в Нур-Султане призвали ООН наращивать помощь
О чем договорились участники 17-й встречи по Сирии в Нур-Султане В Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии Онлайн-классы казахского языка открылись в 12 странах мира

«Стороны договорились провести 18-ю Международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки», - отметил директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев по итогам переговоров в столице Казахстана.

Кроме того, как отметил представитель внешнеполитического ведомства РК, стороны подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате.

«Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия», – добавил Онталап Оналбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась очередная 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Нур-Султан   #Ближний Восток   #Сирия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Участники встречи по Сирии в Нур-Султане призвали ООН наращивать помощь
О чем договорились участники 17-й встречи по Сирии в Нур-Султане
В Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии
Онлайн-классы казахского языка открылись в 12 странах мира
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Читайте также
Какие IT-проекты реализуются в столице
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив