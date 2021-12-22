Следующая встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующая 18-я международная встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стороны договорились провести 18-ю Международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки», - отметил директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев по итогам переговоров в столице Казахстана.

Кроме того, как отметил представитель внешнеполитического ведомства РК, стороны подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате.

«Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия», – добавил Онталап Оналбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась очередная 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии.