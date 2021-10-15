Следует уделить внимание написанию учебника казахской истории на английском языке - Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует уделить написанию учебника казахской истории на английском языке. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Преодолевая односторонние взгляды на историческую науку, необходимо создать правдивую картину истории, уделить важное внимание на истории древних времени и средневековья, переосмыслить историю Казахстана в советское время, усилить изучение наиболее актуальных проблем современной истории страны, изучить историю казахской диаспоры, в связи с чем особое внимание следует уделить написанию учебника казахской истории на английском языке. Об этом говорил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В связи с этим необходимо создать редакционную коллегию, сформировать рабочие группы, определить конкретные сроки, разработать механизмы финансирования и незамедлительно приступить к работе», - сказал во время международной конференции в столице Крымбек Кушербаев.

«В последнее время казахская история стала изучаться глазами казахских историков, казахская история пишется на казахском языке - это хорошая тенденция. Вместе с тем нельзя забывать, что одна из главных миссий исторической науки – популяризация народа», - сказал Госсекретарь.

При этом, как отмечает Госсекретарь, наблюдается сокращение исторических трудов, написанных или переведенных на русский язык.

«Также государство должно позаботиться о переводе избранных трудов на английский язык. Надеемся, что постепенно появятся и ученые, которые будут писать свои исследования непосредственно на английском языке», - подчеркнул К. Кушербаев.

«Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук систематически публикует в рамках «Народы и культуры» объемные исследовательские работы, посвященные этносам на пространстве СНГ. Отмечая близкие к нам тюркоязычные народы, могу озвучить, что среди них вышли тома «Узбеки», «Кыргызы», «Башкиры», «Тюркские народы Крыма», «Тюркские народы Сибири», «Туркмены», «Татары», «Азербайджанцы». В рамках серии в 2019 году вышла книга «Казахи». Если специалисты оценивают качество данного труда положительно, то стоит подумать и о переводе его на английский язык», - отметил Крымбек Кушербаев.

Напомним, в столице состоялась международная конференция «Страновые принципы и цель независимости», посвященная 70-летию известного ученого, заслуженного деятеля РК, лауреата международной литературной премии «Алаш», профессора Турсына Журтбая.