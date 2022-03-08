Следствие ведут женщины: как удается совместить работу следователя с семейной жизнью

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оказывается, Уголовный кодекс можно читать как захватывающую литературу, а детская мечта может воплотиться в профессию следователя. Родной город можно любить так преданно, что ни разу не выезжать за его пределы и даже не жалеть об этом. Каждый день сталкиваться по работе с уголовниками и оставаться обаятельной, милой женщиной. Занимать серьезную должность в силовых структурах и при всём этом еще и быть многодетной мамой. О том, как в одном человеке сочетаются эти, казалось бы, несочетаемые вещи – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Таласский районный отдел полиции считается одним из лучших в Казахстане и по показателям, и по благоустройству.

Территория возле здания РОВД имеет очень ухоженный вид. И, как будто специально к Международному женскому дню 8 марта, газоны покрылись россыпью нежных подснежников.

В этом районном отделе полиции работают семь женщин, все они успешно сочетают свои служебные обязанности с семейной жизнью.

Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с заместителем начальника отдела по следствию, подполковником полиции Самал Жуманбаевой, мамой четверых детей.





- Профессия следователя традиционно считается сугубо мужской. Почему Вы выбрали именно эту профессию?

- С самого раннего детства, даже с «садиковского» возраста, я мечтала быть следователем. Я не знаю, почему так, в роду у нас никого нет, кто бы работал в органах внутренних дел. Наверное, какую-то роль сыграло детское чтение.

Мама всегда выписывала журнал «Человек и закон». В детстве со мной занималась бабушка, учила читать, писать, уже в 5-летнем возрасте я умела читать, и моим чтением были эти журналы «Человек и закон». Конечно, я не понимала, в принципе, о чем идет речь, это было детское восприятие. Но мне всегда нравились сотрудники в форме, я мечтала носить такую форму и быть такой, как эти сильные и справедливые люди. Наверное, поэтому я всегда говорила, что буду только следователем. Когда оканчивала школу, мой выбор был определен - буду следователем.

В 10 классе я ходила на работу к маме, а она работала вольнонаемным секретарем Каратауского ГОВД – так тогда называлось наше нынешнее РОВД. Я приходила к маме на работу, там был следователь, ныне покойный, Куржанбеков, он как-то спросил меня, кем я хочу быть. Я ответила, что следователем. Тогда он предложил меня учить, и я с удовольствием после школы приходила, помогала. С 15 лет я печатала, в то время это называлось «обвинительное заключение». Могла ночью не спать, печатать. Тогда ведь компьютеров не было, печатали на портативных машинках, мне домой такую машинку передали, даже доверяли уголовное дело. Печатала по образцу, у меня было такое сильное желание, что я на лету всё схватывала. Уголовный кодекс - для меня это вместо математики было. Могла за ночь напечатать обвинительный акт, а утром перед школой заносила и оставляла следователям, а потом шла в школу.

В 1994 году я окончила 11 классов, поступила в Карагандинскую высшую школу милиции, проучилась там четыре года. 14 марта 1998 года, когда мне еще не исполнилось 21 год, сразу по направлению, по приказу начальника УВД, тогда был Щелочков, была направлена сюда, в Каратау, на должность следователя следственного отдела районного отдела внутренних дел Таласского района. Пришла я в звании младшего сержанта.

Тогда среди сотрудников РОВД были всего две женщины, позже они вышли на пенсию, я стала единственной сотрудницей-женщиной. И вот с того времени до 6 мая 2019 года, больше 20 лет, я была старшим следователем. А 6 мая получила приказ на должность заместителя начальника отдела по следствию и работаю здесь до настоящего времени.

- Как родители отнеслись к Вашей работе следователем?

- Переживали. Каратау – город относительно небольшой, все друг друга знают. Первое время моей маме иногда звонили обеспокоенные знакомые и докладывали: вашу дочку видели там-то с какими-то парнями. А я в этом время выезжала на место происшествия. Был случай изнасилования женщины и ее надо было везти на освидетельствование в гинекологическое отделение, а уже был вечер и стемнело. Попросила коллегу следователя сопроводить нас, мы поехали, вместе зашли в больницу. Не успела я прийти домой, маме уже доложили – позвонили и сказали, что я заходила в гинекологию с каким-то парнем. Что сейчас хорошо - муж мой ничего не спрашивает. Где я езжу, с кем, что там происходит. Старается не отвлекать меня от рабочего процесса. А когда знает, что сижу в кабинете, тогда пишет: «Приходи на ужин». Это так приятно. Тогда можно и горы свернуть.

- Расскажите о Вашей семье подробнее.

- С мужем Ринатом мы растим четверых сыновей. Старшему Саяту 15 лет, он учится в десятом классе, второй сын Арлен, ему 14 лет, учится в восьмом классе, третий сын Альжан учится в пятом классе и самый младший Санжар ходит в садик, ему шесть лет.

- Какая у Вас система воспитания?

- Честно говоря – спартанская, сюсюкаться с ними особо некогда. Большую часть времени с детьми занимается муж и свекровь. Дети послушные, уважительные, на «вы» к нам обращаются, хорошие помощники. Утром, когда мы в школу собираемся, кто-то мне чай или кофе приготовит, кто-то мою обувь вытирает. По дому очень помогают с уборкой, возле дома территорию убирают, вдоль трассы.

Муж мой шахтер, работает в местном филиале «Казахмыс». Мне, конечно, помогают мама и свекровь, без их помощи не знаю, что было бы. Муж, наверное, не выдержал бы такой мой рабочий ритм. Мне в жизни очень повезло иметь такой надежный тыл.

- Кем хотят быть сыновья?

- Старший сын в следующем году заканчивает школу, он уже давно сказал, что будет работать в Комитете национальной безопасности. Берет пример со своего дяди, моего братишки. Для всех моих детей он кумир, пример для подражания, они его фанаты. Мой братишка очень положительный человек, дети во всем его слушают и хотят быть, как он. А второй сын, который занимается борьбой, сказал: «Мама, я буду ОМОНовцем, буду охранять порядок». Все хотят работать в правоохранительной системе. Двое других пока маленькие, не задумываются.

- Какое дело в Вашей практике следователя было самым сложным?

- Таких очень сложных дел особо в районе у нас нет, но бывает, когда внутри тебя борется… Если знаешь, что человек виновен и не можешь доказать. Сложность нашей работы сейчас в том, что система выстроена не совсем положительно именно для правоохранителей. Допустим, доставляется к нам человек. Естественно, мы никакой физической или моральной силы не применяем. Мы стараемся разговаривать с ними в нормальном, дружелюбном тоне. Но они воспринимают нашу лояльность как слабость, начинают грубить нам, вести себя вызывающе, и нагло, простите за это выражение, врать. Чтобы заставить человека признать свою вину нужен колоссальный труд. Для этого самому следователю необходимо быть морально подготовленным. Не всегда удается добыть убедительные доказательства. Например, по кражам. Мы знаем, что этот человек совершил кражу, но у нас нет вещественных доказательств. Кража люков, кража металла - всё украденное сдают в пункты приема металлолома.

Потерпевшие, бывает, не вовремя обращаются по своей халатности или невнимательности. А потом, когда начинаем заниматься поиском вещественных доказательств по пунктам приема металлолома, естественно, там уже ничего нет, уже дальше передали. Пересылают в Шымкент или еще куда-нибудь. И очень трудно найти именно вещественные доказательства, а без таковых в судебной практике очень редко пропускают подобные дела.

Вот преступления против личности – с такими делами попроще. Потерпевший может прямо указать на преступника, экспертизой можно доказать. Получается, что сегодня кражи - самый сложно раскрываемый вид преступления. Хотя, казалось бы, что там сложного? Но очень сложно собрать доказательную базу – найти либо свидетеля, либо скупщика, либо очевидца преступления. Убийства намного проще расследовать, чем кражи. Вину можно доказать экспертизами. Та же биологическая экспертиза, судебно-наркологическая, медицинская, криминалистическая. В этом плане эксперты наши большие помощники.

А вот кражи очень сложно, если нет свидетелей, нет вещественных доказательств. Очень редко бывает, когда подозреваемый может сам сознаться. Это зависит от внутреннего самосознания. Если человек воспитан и самокритичен, он может раскаяться. А в подавляющем большинстве случаев сложно доказывать вину, выдвигая аргументы и факты. Редкий случай, когда сами добровольно признаются.

- В случае неожиданного нападения сумеете себя защитить?

- Конечно, самообороне нас обучают, физической подготовкой занимаемся, к нам приезжают инструкторы, два раза в неделю посещаем спорткомплекс. Занятия по огневой подготовке проводятся. Надо быть и физически, и морально готовым ко всему в наше сложное время.

- Ваша профессия связана со многими негативными сторонами жизни. Вам приходится практически постоянно в этом негативе находиться. Как справляетесь?

- Знаете, когда я прихожу домой, и когда мой маленький сын выбегает мне навстречу, мне кажется, я всё оставляю за дверью нашего дома. Всю усталость, всю злость, весь негатив. Мой младший сын – это лучшая разгрузка, лучшее снятие стресса. Потом наш коллектив следствия, а у нас три следователя и два дознавателя, очень дружный. Мы можем пойти друг к другу чай попить, даже просто в кабинете всем пообщаться, это простое дружеское общение и есть хорошая моральная разгрузка. Общение с близкими подругами тоже своеобразная психологическая разгрузка.

Но, конечно, главное - это моя семья, дети. Когда я их вижу, сразу всё плохое забываю. Муж работает по сменам. Уходя на работу, даже когда все спят, он обязательно всех целует. А когда приходит с работы, дети все выбегают: «Ассаламалейкум, ата!», а самый маленький сразу виснет на шее. И потом все кувыркаются в зале на ковре, а я ими любуюсь.

- Как многодетная мама Вы чувствуете поддержку государства?

- Да, я получаю пособия на детей как многодетная мама. С мужем мы оба работаем, свекровь старается помогать. На жизнь нам вполне хватает, мы не жалуемся.





- С семьей на отдых куда-нибудь выезжаете?

- Семейно, если честно, как вспомнишь, вообще ни разу не выбирались. В основном, отдыхаем дома. С шашлыками, с кострами, в которых жарим картошку, с баней. Гуляем в нашем любимом парке, а так никуда не выезжали.

- У вас же вокруг горы Каратау, много интересных мест для отдыха?

- Места-то есть. Озеро, горы, степи красивые, вот скоро зацветут тюльпаны, маки, грибы пойдут. Времени на это практически нет.





- Вы родились в городе Каратау. Никогда не планировали уехать?

- Нет. Город свой мы любим, город наш молодой, зеленый, чистый, красивый, компактный, по-домашнему уютный. В него только надо немного вложиться, привести в порядок инфраструктуру, возродить опустевшие заброшенные дома в микрорайонах, которые своим видом портят всю картину. Если заметили - по улицам у нас много уборщиков в оранжевых жилетах. Когда улицы чистые, тогда и настроение другое. Они так трудятся за маленькие деньги. Вот кому бы я зарплату раза в три подняла! И население у нас дружное, таких конфликтов, разногласий у нас нет.

О своей сотруднице в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал и начальник Таласского РОВД, полковник полиции Тимур Жанабаев:

- Больше всего я ее и ругаю…, - с улыбкой сказал собеседник. - Потому что у нас всё связано с расследованием, это самый напряженный участок работы. А за все расследования непосредственно отвечает Самал от «а» до «я». В 2019 году я сам порекомендовал ее на должность руководителя следственного отделения. Очень работящая, ответственная. Но и больше всех получает (улыбается). Это не говорит о том, что Самал недостаточно профессиональный и квалифицированный работник. Специфика работы нашей такая. Но она так вкладывается в работу, сидит по полночи с бумагами, что мне иногда приходится у нее спрашивать: «У тебя семья есть или нет?». Она, конечно, молодец и муж всё понимает и поддерживает.

- В вашем коллективе много приезжих? Или все местные?

- Коллектив у нас молодой, очень дружный, почти все местные жители. Они здесь родились или давно живут, знают людей, кто на что способен, знают обстановку. Наши сотрудники заинтересованы в том, чтобы их родной край был спокойным и процветающим. Это и дает свои положительные результаты.

- Сколько представительниц прекрасного пола у Вас работает?

- Семь девушек в Таласском РОВД, они работают в инспекции по делам несовершеннолетних, в системе по защите женщин от насилия, в группе информации и связи. В основном, женщины трудятся в ювенальной полиции. Они ничем не уступают мужчинам. Так же заступают на дежурство, в ночное время идут в наряд, выходят в рейды, задерживают ребят, которые нарушают, доставляют их. Единственно, в чем их преимущество – даем девушкам поблажку, чтобы они в воскресенье отдыхали, с семьей, детьми побыли, хозяйственными делами занялись.

Все-таки главное в жизни человека, и особенно женщины - это создать семью, вырастить и воспитать детей. Всех прекрасных женщин поздравляю с замечательным весенним праздником 8 марта! Пусть жизнь дарит вам много радости, улыбок, счастья!